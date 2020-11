green

El encontrón se originó cuando entre ambos buscaban responsables por las derrotas del combinado ‘cafetero’, 0-3 y 6-1 ante Uruguay y Ecuador, respectivamente, en la Eliminatoria suramericana.

Fabián Vargas recriminó a Ricardo Henao porque este atribuyó gran parte de la culpa a los futbolistas de la Selección Colombia, mientras que el comentarista dio a entender que a Vargas le daba miedo señalar a los jugadores.

Sin embargo, el contrapunteo, que se transmitió en vivo y en directo por ESPN, donde ambos son panelistas, fue subiendo en temperatura cuando empezaron las acusaciones personales.

Pelea entre Fabián Vargas y Ricardo Henao:

Henao: “Lo más fácil es echarle la culpa al técnico, aquí nadie habla de los jugadores. ¿Por qué, usted como jugador, no se refiere a los jugadores?, ¿por qué no dice que no estuvieron en buen nivel?, ¿por qué le da miedo?; dígalo de frente, sin miedo”.

Vargas: “Escuche el programa de radio en donde hablé ayer, yo digo las cosas de frente”.

Henao: “No lo escuché porque yo trabajo aquí”.

Vargas: “Yo digo las cosas de frente, no como usted, que utiliza un gatico para hablar de los demás. Yo digo las cosas de frente porque no tengo miedo, señor”.

Video de la discusión entre Fabián Vargas y Ricardo Henao: