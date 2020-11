green

“Tuvieron años para ganar y no pudieron”, soltó el exvolante de la Selección. “Partidos gana cualquiera, pero títulos no“, sentenció.

Grisales pareció referirse a las revelaciones de una supuesta pelea entre jugadores: “Perdieron el prestigio y la credibilidad en 90 minutos porque no saben lo que significa esa camiseta, que se debe defender con sangre”, prosiguió.

“Nos humillaron ante el mundo por culpa de ustedes, fríos“, concluyó su desahogo.

‘Totono’, exjugador de Junior, Medellín y Nacional, en Colombia, además de Independiente, Colón y San Lorenzo, en Argentina, también mostró su desacuerdo con el portugués Carlos Queiroz y dijo que preferiría un técnico colombiano al frente de la ‘tricolor’:

“Un extranjero no puede manejar nuestro mayor producto nacional porque no lo conoce, no lo sabe vender y no lo sabe explotar”, concluyó.