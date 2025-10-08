El reconocido entrenador argentino Miguel Ángel Russo, con una trayectoria de más de tres décadas en el fútbol profesional, murió este miércoles a los 69 años, según confirmaron fuentes familiares a la agencia EFE. En los últimos años, Russo se había desempeñado como director técnico de Boca Juniors, club con el que vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Sin embargo, en Colombia, uno de sus logros más destacados fue el que obtuvo en el 2017 con Millonarios, club al que sacó campeón del fútbol profesional colombiano en una final ante Independiente Santa Fe.

Desde entonces, el entrenador se convirtió en uno de los más memorables dirigentes del equipo. Ante la lamentable noticia de su muerte, a través de sus redes sociales, el club bogotano expresó sus condolencias.

“Millonarios FC, su presidente Enrique Camacho, presidente de la Junta Directiva Gustavo Serpa, la Junta Directiva, el equipo profesional, cuerpo de apoyo y administrativo lamenta profundamente el fallecimiento del profesor Miguel Ángel Russo quien fuera un amigo cercano. Siempre te recordaremos, Miguel”, fue el mensaje publicado en la cuenta de X del equipo albiazul.

