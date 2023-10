Durante el VBar Caracol de este viernes 20 de octubre, la mesa de trabajo comandada por Diego Rueda tuvo en exclusiva al guardameta Álvaro Montero, actual campeón de Liga y Copa con Millonarios y reciente titular en la Selección Colombia por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 contra Ecuador.

Durante la entrevista tocó varios temas interesantes, entre ellos su posible renovación con el equipo capitalino, su sensación tras las Eliminatorias mundialistas y las críticas de las personas.

¿Da muchas indicaciones durante los partidos?

“Uno no puede parar de dar indicaciones, si uno tuviera un micrófono, todos los jugadores terminarían sordos. Hay que estar siempre atento al perfil de los jugadores y su marca”.

Primera titularidad en Eliminatorias

“Todo jugador de fútbol tiene ese sueño de representar a su país, aportando de alguna manera para que la Selección consiga la victoria, tuve emociones encontradas. Uno no sabe si le puede ir bien o mal, es una mezcla de todo, en medio de todo intento disfrutar”.

“La mayoría de las veces uno se encuentra obstáculos, son un sube y baja, uno quiere que todo salga bien, por eso cuando las cosas se dan de buena manera hay que disfrutarlo”.

Eliminatorias vs. Liga colombiana

“El ritmo en las Eliminatorias es muy diferente al de la Liga colombiana, justamente por eso intento prepararme de la mejor manera. La posición de arquero es muy particular y uno debe buscar tener continuidad”.

Críticas en el arco y la confianza de Gamero

“Sobre las críticas, no suelo verlas, sin embargo, creo que el profe Gamero es una persona inteligente y no pondría a un arquero que esté cometiendo errores constantemente, estoy agradecido con el profe eternamente y nunca le cobré lo de la frase, fue algo espontáneo”.

“En muchas ocasiones las personas no se dan cuenta, pero yo creo que de todos los partidos que he atajado en mi carrera, al menos la mitad he logrado sacar el arco en 0, no estoy seguro, pero podría ser así”.

Su renovación con Millonarios

“Aún no, estamos apenas charlando, arreglando cosas. Lo único que puedo decir es que estoy contento en Millonarios, disfrutando del proceso, espero podamos seguir ganando títulos como ya lo hicimos y el otro año tenemos Copa Libertadores. El ambiente en Millonarios es muy bueno, uno disfruta entrenar, jugar los partidos; somos un grupo sano”.

“Si algún día tengo que salir de acá, lo haré de buena manera y me gustaría poder dejarle algo a Millonarios. Obviamente, uno como jugador siempre va a tener la ambición de querer salir, crecer profesionalmente y tener esa vivencia internacional. Siempre voy a estar agradecido con Millonarios”.

