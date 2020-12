green

El documento lo oficializaron en 2012 porque, dice el medio, ‘el Pelusa’, que murió en noviembre del 2020, quería dejar casi todo a nombre de sus hijas mayores, Dalma y Gianinna, por ser las de su único matrimonio, con Claudia Villafañe, y evitarles problemas a futuro con los hijos extramatrimoniales.

Sin embargo, el testamento fue anulado cuatro años después, en 2016, por una solicitud que hizo el mismo Maradona desde Dubái, por lo que el pedido, incluso, fue escrito en árabe y enviado a Argentina con la traducción respectiva, como mostró la publicación.

¿Por qué Maradona anuló su testamento?

El portal también dio tres razones relacionadas con la decisión del astro del fútbol de Argentina y se resumen a continuación:

Aseguró que lo habría firmado “contra su voluntad”. Dalma y Gianinna no lo apoyaron en un pleito que él tuvo por más de 400 objetos personales (“camisetas, pelotas, botines, trofeos”) con Claudia Villafañe, sino que ellas se pusieron del lado de su madre. Unos bienes que aparecieron en Estados Unidos a nombre de Claudia Villafañe, y ella salía “en los papeles como soltera, estando casada”.

Afectados y beneficiados con anulación del testamento de Maradona

Claramente, las damnificadas por la decisión fueron Dalma y Gianinna Maradona Villafañe, pues pasaron de ser las herederas mayoritarias de la fortuna del ‘10’, y, explicó La Nación, todos los hijos del exjugador y técnico “quedaron en igualdad de condiciones ante la ley en lo relativo a la sucesión”.

Por eso mismo, los beneficiados fueron Diego Jr., Jana y Diego Fernando, los otros hijos reconocidos de Maradona, pero que fueron producto de otras relaciones que tuvo el exjugador y entre las que hubo varias muy sonadas.

Ellos no serían los únicos que se habrían visto favorecidos con el tema, sino los hijos no reconocidos del exfutbolista que iniciaron pleitos para ser identificados como herederos de Maradona ante la ley y que, si logran su cometido, también tendrían que ser parte de la repartición de bienes.

¿Maradona dejó otro testamento?

Hace unos días hubo dudas de si Maradona al final no les había dejado nada a sus hijos, pues en algún momento dijo que iba a donar todo lo que tenía.

Sin embargo, la AFP explicó que así ‘el Barrilete cósmico’ haya decidido donar parte de su patrimonio (situación que no ha sido confirmada), la ley argentina señala que sus ciudadanos solo pueden dar la quinta parte de sus bienes.

Es decir, según esa agencia, el resto queda para los herederos, pero no se sabe cómo será la repartición porque ‘el Pelusa’ no les dejó el tema solucionado a sus hijos, ya que al final decidió no hacer otro testamento, agregó una fuente cercana a la familia de Maradona en la AFP.