Por: EL PILON SA

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Valledupar se prepara para recibir el Primer Torneo Internacional Femenino de Fútbol de Salón, un certamen que se disputará del 9 al 12 de octubre y que marca un momento destacado para el deporte femenino en la región. De acuerdo con la información proporcionada por Torneos ACQC, bajo la dirección de Adriana Quintero, este evento reunirá a equipos de distintas zonas de Colombia y contará, por primera vez, con la presencia de participantes internacionales provenientes de Venezuela y Honduras, ampliando así el alcance del torneo más allá de las fronteras nacionales.

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Nueve equipos han confirmado su participación en este campeonato. De Valledupar, estarán presentes Guccimaos, Las Socias y Guerreras. Santa Marta será representada por Unión Perfecta LHC, mientras que Cartagena FEM llegará desde Cartagena. También participará Semillas de Esperanza, de Antioquia; Unión F.C., de La Guajira; además de Amigas de La Zarca, provenientes de Honduras, y Jospervil F.C., de Venezuela. La elección de Valledupar como sede se destaca no solo por la posibilidad de mostrar el talento de sus equipos locales, sino por proyectarse como un polo de desarrollo para eventos deportivos femeninos de gran escala.

Los encuentros del torneo se desarrollarán en distintos escenarios de Valledupar, específicamente en las canchas de los parques Sacúdete Francisco de Paula y Nando Marín, el Parque de la Vida y el Coliseo del Colegio Leónidas Acuña. Según los organizadores, se busca ofrecer espacios adecuados para que las jugadoras y el público vivan de cerca la intensidad y el nivel competitivo de este evento internacional. La organización ha extendido la convocatoria para que otros equipos aún puedan inscribirse en esta primera edición, con la esperanza de que más clubes femeninos aprovechen esta oportunidad de visibilizar su talento.

En paralelo, Torneos ACQC hace un llamado a las empresas privadas para que se sumen como patrocinadores, contribuyendo con el fortalecimiento y el crecimiento del fútbol de salón femenino en la región. La intención es que este tipo de certámenes no solo abran puertas a nivel competitivo, sino que permitan tejer redes de apoyo y desarrollo para las deportistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles equipos participan en el Torneo Internacional Femenino de Fútbol de Salón en Valledupar?

De acuerdo con Torneos ACQC, los equipos confirmados para esta edición inaugural son Guccimaos, Las Socias y Guerreras (Valledupar); Unión Perfecta LHC (Santa Marta); Cartagena FEM (Cartagena); Semillas de Esperanza (Antioquia); Unión F.C. (La Guajira); Amigas de La Zarca (Honduras); y Jospervil F.C. (Venezuela).

¿Por qué el torneo de fútbol de salón femenino en Valledupar es considerado internacional?

En principio, el certamen estaba planeado como un evento nacional; sin embargo, al inscribirse dos clubes extranjeros, uno de Venezuela y otro de Honduras, la competencia adquirió proyección internacional. Esto amplía la relevancia del torneo y lo convierte en una vitrina tanto para el talento local como el extranjero en el fútbol de salón femenino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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