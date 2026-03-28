Este domingo, 29 de marzo, la Selección Colombia vuelve a la acción luego de lo que fue la derrota con Croacia, un partido en el que el combinado nacional no tuvo un buen rendimiento y por eso cayó por 2-1 en Orlando, Estados Unidos.

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(Ver también: Noble gesto de Colombia con periodistas, tras derrota con Croacia; a Londoño le tocó ‘meserear’)

Este fue el resumen de ese encuentro:

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Ahora, esto no es algo que preocupa al técnico del combinado colombiano, ya que estos compromisos son precisamente de preparación y de ver qué falencias hay pensando en que no pasen en el Mundial, que es el objetivo del equipo.

Ahora, el equipo ya pasó la página y se enfoca en el juego contra Francia, que será en Maryland este domingo a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

Posible titular de Colombia para juego con Francia

Ahora, teniendo en cuenta el bajo rendimiento del equipo en el partido y el poco tiempo de descanso que hubo, se estima que se hagan varios cambios en la formación titular, comenzando desde la portería.

Es más, los 11 que serían inicialistas en este encuentro serían:

Álvaro Montero; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Eso significaría cuatro cambios en la alineación titular con respecto a los que jugaron contra Croacia, esperando que jugadores importantes como James, Díaz y más tengan mucho más protagonismo y encuentren espacios que les permita crear peligro.

(Ver también: Colombia cayó ante Croacia en amistoso en el que pagó errores y falta de definición)

Dónde ver Colombia vs. Francia

Este compromiso, correspondiente al último amistoso de esta fecha Fifa, se podrá ver por el Canal Caracol y RCN tanto en la televisión como en sus plataformas digitales, como la aplicación o el canal de YouTube.

Además, usted se puede conectar a reaccionar con el equipo de Pulzo Deportes a partir de la 1:30 de la tarde en las plataformas digitales como YouTube, Facebook y Twitter.

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