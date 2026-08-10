Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Un intenso partido de preparación fue el escenario de un altercado que involucró a Real Betis y Bournemouth, donde el protagonista central fue el futbolista colombiano Nelson Deossa. El compromiso, catalogado como un juego de fogueo, se jugó este sábado y tuvo como momento decisivo una acción ocurrida cerca del final de la primera parte, exactamente cuando el reloj marcaba el minuto 43.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo ocurrido en el campo, Nelson Deossa, integrante del Real Betis, recibió una fuerte marcación de parte de Bafodé Diakité, lo cual derivó en una falta sancionada por el árbitro del partido. Sin embargo, lejos de quedarse solo en la jugada, Deossa respondió lanzando un balonazo directo a Diakité, lo que generó la reacción inmediata de los jugadores del Bournemouth, quienes se acercaron para recriminar su accionar. Fue entonces cuando Antony, futbolista brasileño y compañero de Deossa, intervino para defenderlo, aunque su actuación agitó aún más la situación y desencadenó una fuerte pelea, comúnmente conocida como 'tangana', un término empleado para describir tumultos o enfrentamientos colectivos en los eventos deportivos.

La intervención de Antony, lejos de apaciguar los ánimos, terminó revolucionando el ambiente en el terreno de juego. Se presentaron manotazos e intercambios de palabras fuertes y de mal gusto entre los integrantes de ambos planteles, generando un ambiente tenso y caótico en el cierre de la primera mitad. En consecuencia, el árbitro del partido determinó la expulsión inmediata de Antony, mostrando la tarjeta roja al brasileño. Nelson Deossa, pese a su fuerte respuesta inicial, recibió únicamente una amonestación, es decir, una tarjeta amarilla por su conducta antideportiva. Además, en el equipo de Bournemouth, Alex Scott también fue enviado fuera del partido con tarjeta roja, sumándose a los sancionados en este juego que, pese a su carácter amistoso, terminó con múltiples expulsiones y dejó un registro de altercados que opacaron lo futbolístico.

Este episodio evidencia cómo un partido de preparación puede desbordarse y dejar lecciones sobre el control de los impulsos y el respeto a los adversarios, aún cuando no hay puntos en disputa oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se originó la pelea entre Real Betis y Bournemouth en el partido de fogueo?

La pelea se originó tras una falta cometida a Nelson Deossa por Bafodé Diakité. Luego de la sanción, Deossa respondió con un balonazo dirigido a Diakité, lo que provocó la protesta de los jugadores del Bournemouth. La intervención posterior de Antony para defender a Deossa intensificó la disputa, llevando a una pelea que terminó con varias expulsiones.

¿Qué sanciones recibieron los protagonistas de la pelea en el partido entre Betis y Bournemouth?

Antony, del Real Betis, fue expulsado con tarjeta roja tras su participación en la pelea. Nelson Deossa, aunque fue quien inició el incidente con el balonazo, solo fue amonestado con tarjeta amarilla. Por el lado de Bournemouth, Alex Scott también recibió la tarjeta roja y fue expulsado del compromiso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z