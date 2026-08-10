Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Desde el fin de semana anterior, seis equipos masculinos de fútbol que representan al departamento de Risaralda comenzaron su recorrido en el zonal de la Baby Fútbol 2026. Este torneo, según información de El Diario, busca definir cuáles serán los conjuntos que logren un cupo para el emblemático Festival de Festivales, evento que se realiza en la ciudad de Medellín cada mes de enero y que es aclamado por niños y niñas que sueñan con dejar huella en el fútbol en formación.

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En representación de Risaralda se encuentran los equipos Alcaldía de Quinchía, Juan Carlos Botero Legionarios, Cuparma F.C, Deportivo Pereira, Dunga Escola y Atlético Boca Juniors. Estos equipos se distribuyeron en los seis grupos establecidos para el zonal que tiene lugar en El Espinal, departamento de Tolima. El detalle de los grupos revela la diversidad y competitividad del certamen: cada grupo enfrenta a equipos de diferentes regiones, como Atlético Espinal, Real Sport o Fuerzas Básicas Once Caldas, entre otros.

La organización del torneo se encuentra a cargo de la Corporación Deportiva Los Paisitas. De acuerdo con el reglamento, el formato de competencia implica que todos los equipos de cada grupo juegan entre sí. Al finalizar esta etapa, los dos primeros equipos de cada cuadrangular obtienen la clasificación, sumando diez equipos. Además, se suman los tres mejores terceros lugares y los tres primeros del grupo de cinco, completando así un total de dieciséis clasificados que avanzarán a la siguiente fase.

Uno de los equipos que busca destacar nuevamente es Dunga Escola. Manuel Ramírez, presidente del club, afirmó para El Diario que afrontan el denominado “grupo de la muerte”, compartiendo escenario con rivales de peso como Envigado Cantera de Héroes, Huracanes River y otros conjuntos de alto nivel. Para Ramírez, la experiencia obtenida en años anteriores —con dieciséis participaciones en regionales desde 2010— es su principal fortaleza. "La experiencia está tanto de Cristian Ramírez como la mía para sacar este barco adelante", enfatizó.

La programación de los partidos muestra una intensa jornada futbolera, con encuentros pautados desde las 8:00 a.m. hasta la tarde. Los cuartos de final tendrán lugar el viernes 14 de agosto, las semifinales el sábado y la gran final el domingo, siguiendo el cronograma de la organización. En la rama femenina, Risaralda contará con la representación única del Club Atlético Dosquebradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se conforman los grupos del zonal de la Baby Fútbol 2026 en El Espinal?

Los equipos participantes de Risaralda están ubicados en seis grupos que incluyen conjuntos de diversas regiones, según detalla El Diario. Cada grupo enfrenta a varios equipos distintos, como lo ilustran los duelos entre Atlético Espinal, Fuerzas Básicas Once Caldas, Envigado Cantera de Héroes, entre otros, lo que eleva la competitividad y ofrece múltiples desafíos para los representantes risaraldenses.

¿Cuál es el sistema de clasificación en el zonal de la Baby Fútbol 2026?

De acuerdo con la Corporación Deportiva Los Paisitas, el formato establece que en cada grupo se juegan partidos entre todos los equipos. Los dos primeros de cada cuadrangular, los tres mejores terceros y los tres primeros de un grupo de cinco logran avanzar, sumando dieciséis equipos para la siguiente fase del torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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