Lo que parecía una noche para celebrar pasó a convertirse en el centro de un nuevo foco de controversia en el fútbol portugués. El delantero colombiano Luis Javier Suárez, figura clave del Sporting de Lisboa, no solo dejó su marca en el marcador en el duelo de ida de las semifinales de la Copa de Portugal ante el Porto, sino que ahora se enfrenta a un posible proceso disciplinario impulsado por el propio club rival.

Suárez, que en la temporada 2025‑2026 ha sido una de las figuras más destacadas del Sporting, transformó un penalti al minuto 62. Ese tanto —el único del partido— permitió al equipo del colombiano sacar una ventaja mínima (1‑0) en la eliminatoria sobre los “dragones” del Porto y confirmó la eficacia del cafetero frente al arco.

Acá, el gol de pena máxima que convirtió Suárez:

Sin embargo, la anotación quedó a un lado debido a lo que hizo el atacante en medio de la celebración. Las cámaras de la transmisión del partido captaron a Suárez haciendo un gesto que ha sido interpretado en el mundo del fútbol como una insinuación de “robo”, dirigido presuntamente hacia la actuación del árbitro principal, Claudio Pereira.

Acá, el gesto:

El gesto —que algunos expertos en arbitraje califican como ofensivo y antideportivo— provocó reacciones inmediatas en los banquillos, especialmente en el lado del FC Porto.

¿Qué busca el Porto con Luis Javier Suárez?

Al término del encuentro, André Villas‑Boas, presidente del FC Porto, fue enfático al abordar el tema ante los medios y confirmó que el club tomará medidas al respecto.

En sus declaraciones, Villas‑Boas afirmó sin eufemismos que Suárez “acabó de llamar ladrón al árbitro, con gestos de forma clara para todas las televisiones”.

Además, anunció que procederán a presentar una queja formal ante la Comisión Disciplinaria de la Federação Portuguesa de Futebol.

“Quiero saber si Luis Suárez también va a recibir cuatro juegos de suspensión o si la Liga Portuguesa puede compararse con el campeonato chino”, añadió Villas‑Boas, recordando una sanción que él mismo sufrió cuando era entrenador en la Superliga China por un gesto muy similar. En aquella ocasión, el actual presidente de Porto fue sancionado sin poder dirigir durante varios partidos.

“O Luis Suárez chamou ladrão ao árbitro de forma clara. Vamos apresentar queixa”

André Villas-Boas falou após o clássico em Alvalade➡️ https://t.co/7dDL5eVWLK pic.twitter.com/FdmV1MKEWN — FC Porto (@FCPorto) March 4, 2026

El dirigente fue además más allá de la queja individual, criticando la actuación del equipo rival y su constante presión hacia los árbitros. “Hay un equipo que sigue simulando faltas, que dice que los árbitros son ladrones y que tiene a un presidente y jugadores en el campo presionando constantemente al cuerpo arbitral”, declaró Villas‑Boas visiblemente contrariado por la derrota y el gesto televisado.

¿Qué respondieron desde el Sporting?

Las declaraciones de Villas‑Boas no quedaron sin respuesta. Desde el entorno del Sporting CP, su presidente Frederico Varandas reaccionó públicamente tildando al dirigente del Porto de “mentiroso” y “cobarde”, acusándolo de intentar desviar la atención de lo ocurrido dentro del campo hacia elementos externos a la realidad deportiva.

Además de la disputa de declaraciones, el entrenador del Sporting, Rui Borges, minimizó la interpretación del gesto de Suárez, señalando que podría haberse dirigido a una situación distinta en el terreno de juego y no necesariamente como una afrenta directa al colegiado.

¿Qué podría pasar con Luis Javier Suárez?

La queja formal presentada por el Porto será evaluada por la Comisión Disciplinaria de la Federación, que deberá decidir si procede a sancionar al atacante colombiano con base en el reglamento vigente —que estipula sanciones para gestos ofensivos o despectivos hacia árbitros o personal deportivo—.

En Portugal, para gestos o insinuaciones de “robo” arbitral, las sanciones suelen oscilar entre:

1 a 2 partidos de suspensión + multa (casos más leves o sin agravantes).

Hasta 4 partidos si se considera provocación grave, reincidente o con impacto en la imagen del arbitraje (como Villas-Boas pidió y comparó).

