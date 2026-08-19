Por: EL PILON SA

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La Liga BetPlay II-2026 continuará con el mismo formato planteado al inicio de la temporada, a pesar de los retos que trajo consigo el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Así lo definió la Asamblea Extraordinaria de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), que fue convocada precisamente ante los cambios obligados en el calendario de las competencias tras la emergencia sísmica. De acuerdo con la información proporcionada, la liga mantendrá sus 19 fechas de todos contra todos y posteriormente los cuadrangulares semifinales, una de las estructuras tradicionales del torneo profesional colombiano.

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Antes de esa reunión, existía la opción de modificar el sistema de definición, eliminando los cuadrangulares y aplicando un modelo de playoffs —usado en el semestre anterior cuando la competencia terminó antes del Mundial 2026. No obstante, los clubes acordaron respetar lo previsto inicialmente para el segundo semestre, a pesar de las dificultades logísticas provocadas por el sismo.

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, señaló que la alteración del calendario, con partidos suspendidos en las fechas 2, 4 y 5, hará necesario que la Liga se extienda más allá de la fecha establecida originalmente (13 de diciembre), probablemente hasta el 22 de ese mes. La situación ha exigido ajustes para asegurar que todos los partidos se disputen sin comprometer la definición del campeonato.

Mientras la Liga se mantendrá sin grandes cambios, la Copa BetPlay sí experimentará modificaciones en las rondas finales para aliviar la sobrecarga de partidos: los octavos y cuartos de final se jugarán a partido único, mientras que semifinales y la final seguirán siendo a dos encuentros, de ida y vuelta. Según lo definido por Dimayor, la localía en estas fases se decidirá por el reglamento vigente, priorizando al equipo de segunda división o al mejor ubicado en la tabla de reclasificación en caso de clubes de la primera categoría.

El reinicio de la actividad profesional se dio justo el miércoles 19 de agosto, cuando se llevaron a cabo partidos aplazados tanto en la Liga BetPlay como en el Torneo BetPlay. Destaca el caso de Alianza Valledupar, que el viernes 21 de agosto volverá a jugar como local ante Deportivo Pereira en el estadio Armando Maestre Pavajeau, marcando el regreso del fútbol a una de las regiones más impactadas por el terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto de agosto de 2026 al calendario de la Liga BetPlay?

El terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, forzó la suspensión de actividades en el fútbol profesional colombiano y el aplazamiento de partidos claves en la Liga BetPlay, lo que llevó a la Dimayor a extender el calendario inicial y ajustar la programación de fechas para garantizar la culminación de la temporada.

¿Qué cambios tendrá la Copa BetPlay en sus fases finales durante 2026?

De acuerdo con la definición de Dimayor, para facilitar la gestión del calendario, la Copa BetPlay disputará los octavos y cuartos de final a partido único, mientras que las semifinales y la final seguirán jugándose en formato de ida y vuelta, manteniendo los criterios de localía establecidos por el reglamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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