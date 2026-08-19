Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las decisiones tomadas por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) este miércoles 19 de agosto trazan el camino para que el fútbol profesional colombiano supere el desafío logístico causado por la emergencia generada luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto. En una Asamblea Extraordinaria, directivos de los clubes analizaron diversas alternativas orientadas a reacomodar el calendario y cumplir con la programación de sus principales torneos antes de que termine el año 2026, tal como reseña El Diario.

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El punto central de la discusión fue la estructura de la Liga BetPlay II-2026. Aunque inicialmente se propuso eliminar los tradicionales cuadrangulares semifinales y reemplazarlos por una serie de elimina­ciones directas (‘play-offs’) para ajustar la cantidad de partidos, la mayoría de los clubes –con 17 votos a favor y 3 en contra– decidió mantener el formato original. De esta forma, el torneo conservará sus 19 jornadas en formato todos contra todos; los ocho mejores avanzarán a dos cuadrangulares semifinales, y los ganadores de cada grupo disputarán la final en partidos de ida y vuelta.

Este esquema, contemplado desde el inicio del semestre, seguirá vigente a pesar del apretado calendario producido por la suspensión de fechas después de la crisis sísmica. Según las proyecciones iniciales, el campeón del torneo podría definirse entre el 22 y el 23 de diciembre, aunque esta fecha definitiva dependerá de la reubicación de los partidos aplazados. Esto intensifica el desafío para los clubes que, además, deben afrontar competencias internacionales o la Copa BetPlay, como lo indica la Dimayor.

En cuanto a la Copa BetPlay, sí hubo ajustes significativos: a partir de octavos y cuartos de final se eliminarán los partidos de ida y vuelta, disputándose a un solo encuentro. La localía será para el equipo de segunda división si enfrenta a uno de primera; si se cruzan dos equipos de primera división, será local el club mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre de 2026. Las semifinales y la final sí mantendrán el formato de dos partidos. Además, según Deportes RCN, las taquillas de estos juegos únicos se repartirán en partes iguales entre ambos clubes, buscando así equilibrar la pérdida para los equipos que ya no podrán ser locales en una potencial revancha.

El formato del Torneo BetPlay –segunda división– no cambiará, y en la Liga Femenina se mantendrán los cuadrangulares, con el sorteo programado para el 20 de agosto. Así, el fútbol profesional colombiano vuelve a la competencia con un calendario estrecho pero con estructuración clara, priorizando la esencia de la Liga y concentrando los mayores recortes en la Copa.

¿Por qué la Dimayor recortó la Copa BetPlay y no la Liga BetPlay tras el terremoto?

De acuerdo con la información presentada por El Diario, la Dimayor decidió reducir fases en la Copa BetPlay para aliviar el calendario, ya que resultaba más viable acortar esa competencia. Los clubes prefirieron no modificar la esencia de la Liga BetPlay, optando por mantener el formato de cuadrangulares, lo cual fue respaldado por la mayoría en la Asamblea Extraordinaria.

¿Cómo se define la localía en los partidos únicos de la Copa BetPlay 2026?

Según la Dimayor, en los cruces de Copa BetPlay donde compiten equipos de diferentes divisiones, el club del Torneo BetPlay (segunda división) será local. Si se enfrentan dos equipos de Liga BetPlay (primera división), la localía corresponderá al mejor posicionado en la tabla de reclasificación del primer semestre de 2026, garantizando una base objetiva para este criterio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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