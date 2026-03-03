En medio de una escalada sin precedentes de tensiones en Oriente Medio y tras el ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad, el nombre de Cristiano Ronaldo ha vuelto a acaparar titulares internacionales.

Distintas versiones periodísticas señalan que el jet privado del astro portugués salió de Arabia Saudita rumbo a Madrid, lo que encendió rumores sobre una posible salida del país por motivos de seguridad.

Acá, una imagen que muestra el viaje que hizo el avión provado del portugués:

🚨 El jet privado de Cristiano Ronaldo partió de Arabia Saudita con destino a Madrid tras el ataque con drones iraníes contra la embajada de Estados Unidos en Riad, según informa The Sun. pic.twitter.com/eitayTcQlv — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 3, 2026

Según varios medios internacionales, incluidos reportes de seguimiento de vuelos, el jet privado de Cristiano Ronaldo —un Bombardier Global Express valorado en decenas de millones de dólares— despegó de Riad y aterrizó en Madrid en las horas posteriores al ataque contra la embajada de Estados Unidos.

Estos informes, que circulan con fuerza sobre todo en publicaciones inglesas y portales deportivos, sugieren que la aeronave pudo haber partido con el objetivo de sacar a Ronaldo, a su familia o a su entorno del país ante el aumento de la tensión regional. No obstante, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por el futbolista, su club Al-Nassr ni por su equipo de comunicaciones.

Por otro lado, el diario deportivo AS reporta que pese a los rumores sobre el jet despegando con destino a España y las diferentes especulaciones, Cristiano Ronaldo permanece en Riad al menos por ahora.

Según esta versión, fuentes cercanas al portugués habrían confirmado que no ha salido del país y que se encuentra en la capital saudita recuperándose de una lesión, a la espera de que la situación regional se aclare antes de tomar cualquier decisión sobre un posible desplazamiento.

Cómo fue el ataque a la embajada de Estados Unidos en Arabia

El trasfondo de toda esta incertidumbre es una nueva escalada bélica en Oriente Medio que ha tenido repercusiones mucho más allá del campo de juego. En la madrugada de este lunes 2 de marzo, la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada por al menos dos drones, en lo que las autoridades sauditas y fuentes de defensa consideran un acto hostil con posible origen iraní.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó que los drones impactaron la legación diplomática, provocando un pequeño incendio y daños materiales, aunque no se reportaron víctimas dentro del recinto.

En respuesta al ataque, la misión diplomática estadounidense emitió alertas de seguridad y una orden de “shelter in place” (refugio dentro de las instalaciones más seguras disponibles) para sus ciudadanos en varias ciudades del reino, incluyendo Riad, Jeddah y Dhahran.

El incidente se produce en el marco de una ofensiva más amplia por parte de Irán y grupos aliados, en respuesta a acciones militares de Estados Unidos e Israel en territorio iraní y en otros países de la región.

Otros ataques con misiles y drones han alcanzado instalaciones militares, estratégicas o diplomáticas en varios países del Golfo, encendiendo una alerta internacional sobre una posible expansión del conflicto.

