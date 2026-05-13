James Rodríguez continúa su preparación de cara al Mundial 2026 mientras disputa sus últimos compromisos con el Minnesota United FC en la MLS. Su paso por el fútbol estadounidense ha provocado debate, especialmente por la limitada cantidad de minutos en un año clave previo a la cita mundialista con la Selección Colombia.

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En ese contexto, la leyenda del fútbol de Estados Unidos y exportero de la selección nacional, Tony Meola, se refirió al colombiano en declaraciones recogidas por CBS Sports. Allí señaló que desde el inicio se planteó que, si James destacaba, la MLS sería un “trampolín”, pero si no lograba adaptarse al ritmo o a las condiciones, podría marcharse.

Además, afirmó que el jugador habría conseguido lo que buscaba: minutos controlados para llegar en buenas condiciones al Mundial, mientras que el club se quedaría con un balance agridulce.

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“Dijimos desde el primer día que si James era brillante, usaría la MLS como trampolín, y si no podía con el ritmo o el clima, simplemente se iría. Al final, James obtuvo lo que quería: minutos controlados para llegar sano al Mundial, pero Minnesota se queda con un sabor agridulce”, dijo el exportero en CBS Sports.

“This was more about James Rodríguez getting what he needed, instead of Minnesota United getting what they needed.”@TMeola1 has his say on James Rodríguez after it was announced the Colombian international is leaving MLS 🇨🇴 pic.twitter.com/SzZV6pikgN — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 11, 2026

Las palabras reabren el debate sobre el impacto real del paso de James por la liga estadounidense, en un momento determinante de su carrera, con el Mundial como gran objetivo inmediato y su rol en la Selección Colombia bajo observación constante.

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