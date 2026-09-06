Por: EL PILON SA

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Este viernes 4 de septiembre se oficializó la llegada de Flabio Torres como nuevo director técnico de Alianza Valledupar. Al evento asistió el presidente del club, Carlos Orlando Ferreira, junto al cuerpo técnico integrado por el asistente Pedro Alzate y el preparador físico Jhonny Castañeda. Este nombramiento ocurre en un contexto complicado: el equipo viene de una derrota 3-0 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero, compromiso que Torres presenció desde la tribuna antes de asumir el nuevo reto.

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Flabio Torres, estratega nacido en Ibagué, cuenta con 55 años y una reconocida trayectoria de casi dos décadas en los banquillos tanto del fútbol profesional colombiano como a nivel internacional. Tras un paso como jugador por clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima, Santa Fe y Cúcuta Deportivo, Torres inició una carrera como entrenador que lo ha llevado a dirigir equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Ha sido conocido por desempeñar el papel de 'salvavidas' en plantillas con dificultades, destacándose especialmente su proceso con Deportivo Pasto, club al que ascendió a la primera división en 2011 y posteriormente condujo a finales de Liga y Copa Colombia en 2012.

El presidente Ferreira resaltó el perfil y la experiencia del nuevo entrenador, agradeciendo su disposición para dejar su trabajo en el fútbol boliviano y asumir el desafío de devolverle el rumbo al Valledupar. Durante la presentación, Ferreira dijo: “Profe Flabio, queremos entregarle estas banderas de Valledupar y de la gente del Cesar para que nos ayude a salir del momento actual y busquemos un horizonte totalmente diferente”.

Torres mostró optimismo, enfocando sus objetivos en la mejora futbolística e impulsando la proyección de jugadores jóvenes. Aseguró: “El descenso ni lo pienso ni lo toco, hay que pensar en grande. Estoy seguro de que con el equipo que hay se pueden revertir las cosas y cumplir la tarea de proyectar jugadores jóvenes”.

En relación con la idea de juego, Flabio Torres aclaró que su intención es estructurar un equipo equilibrado, con propuesta ofensiva y orden táctico. Además, mencionó la importancia de aprovechar el clima cálido de Valledupar jugando como local en el estadio Armando Maestre Pavajeau, señalando que los partidos a las 4:00 p.m. podrían beneficiar a su equipo.

El cronograma inmediato contempla dos competencias: la Copa BetPlay y la Liga BetPlay. El debut oficial del técnico en Copa será el miércoles 9 de septiembre ante Once Caldas, y en Liga, el sábado 12 de septiembre como local frente a Junior de Barranquilla.

¿Cuál es el perfil y la trayectoria de Flabio Torres como director técnico?

Flabio Torres es un entrenador colombiano con una experiencia de casi veinte años en el fútbol profesional nacional e internacional. Ha dirigido equipos como Deportivo Pasto, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Se destaca por su capacidad para mejorar equipos en crisis, especialmente gracias a su exitoso paso por Deportivo Pasto, donde consiguió el ascenso y disputó finales nacionales.

¿Por qué el cuerpo técnico de Valledupar considera clave el clima local en sus partidos?

De acuerdo con lo expresado por Flabio Torres, el clima cálido de Valledupar puede convertirse en una ventaja para el equipo cuando actúa como local, especialmente en partidos jugados a las 4:00 p.m. La intención es que los rivales sientan el impacto de la temperatura durante los encuentros, convirtiéndose así en un factor estratégico en busca del triunfo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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