Por: Noticiero 90 minutos

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El Estadio Deportivo Cali recibe esta noche uno de los encuentros más esperados de la fecha 13 en la Liga BetPlay Dimayor, en el que el equipo ‘azucarero’ se mide ante Alianza Fútbol Club. El partido, programado para las 7:45 p. m., genera gran expectativa entre los seguidores, pues puede ser clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones.

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De acuerdo con la información suministrada, el Deportivo Cali atraviesa un momento deportivo destacado bajo la conducción técnica de Rafael Dudamel. El equipo ha logrado hilvanar cuatro triunfos consecutivos, incluido un convincente 2-0 frente a Águilas Doradas. Esta solidez se refleja en su ubicación actual: terceros con 21 puntos y firmes candidatos a clasificar a las fases finales, objetivo que la hinchada considera prácticamente una obligación dada la historia y el presente del club.

Para este compromiso, una de las principales novedades en la nómina del Cali es la inclusión de Gustavo Cuéllar, experimentado volante que regresa al plantel y podría ver acción en respuesta a la ausencia del arquero Pedro Gallese, quien está convocado a compromisos internacionales en la fecha FIFA, que es el periodo en el que la Federación Internacional de Fútbol Asociación permite a los jugadores defender los colores de sus selecciones nacionales.

En contraste, el panorama de Alianza FC es muy distinto. El equipo dirigido por Flabio Torres ocupa la decimoquinta casilla de la Liga BetPlay Dimayor, acumulando apenas 11 puntos, situación que lo deja urgido de victorias para abandonar las últimas posiciones. Tras un periodo de descanso prolongado, la escuadra visitante llega a Palmaseca dispuesta a sorprender, confiando en el talento de jugadores como Déinner Quiñones y en una estrategia táctica que busca contener la ofensiva de los locales. El desafío para Alianza es detener el impulso de un Deportivo Cali que juega en casa y ante su afición, factores que suelen inclinar la balanza en partidos de esta importancia.

De este modo, el estadio promete ser escenario de un duelo vibrante, donde cada minuto será decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo.

¿Cuáles son las claves del buen momento del Deportivo Cali en la Liga BetPlay Dimayor?

De acuerdo con la información entregada, entre las claves del buen presente del Deportivo Cali se cuentan su racha de cuatro victorias consecutivas y la conducción táctica de Rafael Dudamel. Además, la solidez defensiva evidenciada en partidos recientes, así como el regreso de jugadores experimentados como Gustavo Cuéllar, han impulsado al equipo a ubicarse en la tercera posición con 21 puntos.

¿Cómo afecta la ausencia de Pedro Gallese al Deportivo Cali?

La ausencia de Pedro Gallese, guardameta titular, se debe a su convocatoria para compromisos internacionales en la fecha FIFA. Esta situación ha llevado a que el entrenador convoque a Gustavo Cuéllar y reorganice la nómina para suplir esa baja, aspecto que podría influir tanto en el funcionamiento defensivo del equipo como en el liderazgo dentro del campo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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