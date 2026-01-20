En las últimas semanas hubo preocupación en los aficionados de la Selección Colombia y del Crystal Palace por la lesión del futbolista colombiano Daniel Muñoz, quien debido a un problema que venía cargando en la rodilla tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y por eso estuvo fuera de las canchas durante algunas semanas.

De hecho, el jugador se sometió a un proceso de artroscopia para hacerle una limpieza de un fragmento que le venía causando molestia desde hace más de un año, por lo que decidió operarse con el tiempo suficiente para alcanzar a recuperarse pensando en el Mundial.

Tan buena fue su recuperación que ahora todo indica que el jugador está listo para regresar, si así lo considera el técnico Oliver Glasner.

“’Dani’ solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene y debería estar disponible contra el Chelsea, al igual que Ismaïla Sarr. Esto nos dará más opciones”, dijo Glasner.

Y es que cabe destacar que más allá de la Selección Colombia, esta es una gran noticia para el Crystal Palace, ya que desde que dejó de jugar los resultados no han sido nada favorables. Es más, de los doce compromisos que ha disputado el conjunto de Londres desde entonces, solamente ha conseguido dos victorias, lo que demuestra la importancia de Muñoz tanto en faceta ofensiva como defensiva, teniendo en cuenta que en esos encuentros le han marcado 20 goles.

Así las cosas, Muñoz estaría disponible y sería convocado para el próximo encuentro del Crystal Palace, que será frente al Chelsea el próximo domingo, 25 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, hora colombiana.

Cuántos goles ha marcado Daniel Muñoz esta temporada

Cabe recordar que a lo largo de la campaña, Muñoz ha jugado un total de 23 compromisos entre Premier League, Conference League, Community Shiel y EFL Cup, en los cuales ha marcado cuatro goles y ha aportado dos asistencias.

Ahora espera volver con el mejor rendimiento para ayudar a su equipo a volver a subir posiciones, destacando que actualmente marcha 13 con 28 puntos obtenidos, producto de siete victorias, siete empates y ocho derrotas.

