Historia pura para el Crystal Palace. El equipo inglés, en el que juegan Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, se impuso ante el cuadro español y consiguió el primer título internacional en su historia.

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Este miércoles, 27 de mayo, el cuadro de Londres se enfrentó al de Vallecas en Alemania, en el juego correspondiente a la final de la Conference League. Ambos equipos, humildes y con objetivos parecidos en sus respectivas ligas, buscaban hacer historia porque ninguno tenía un título internacional.

De hecho, en el partido hubo emoción, pero también nervios e inseguridad, por lo que el primer tiempo terminó 0-0.

Sin embargo, en el segundo el conjunto de la Premier League fue más contundente, al punto de que cuando corrían apenas cinco minutos apareció la figura, Mateta, para mandar el balón al fondo de la red y marcar el gol de la diferencia.

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Esta fue la anotación:

¡GOOOOL DEL CRYSTAL PALACE! ⚽🔥 SE ROMPE EL CERO EN LA FINAL Mateta aprovecha el rebote de un balón en el área y pone el 1-0 para soñar con el título europeo. #ConferenceLeagueEnTUDN pic.twitter.com/G6YD7XhxnB — TUDN USA (@TUDNUSA) May 27, 2026

Luego, por más de que el Rayo Vallecano lo intentó, no pudo ser contundente y por eso fue el Palace el que se quedó con el título de la tercera competencia más importante de la Uefa a nivel de clubes.

Esto es histórico porque hasta el año pasado, el Palace no tenía ningún título en su palmarés, pero de la mano de Oliver Glasner consiguió el título de FA Cup la temporada pasada, la Community Shield y ahora el de la Conference League, que sin duda es el más importante desde su creación.

Daniel Muñoz, el lateral de la Selección Colombia, fue titular, jugó los 90 minutos y fue una de las figuras tanto del partido como del torneo en general, por lo que llega con muy buena confianza a la Selección Colombia, mientras que Jefferson Lerma, desafortunadamente, no contó con minutos, aunque igual celebra a la par de sus compañeros por este importante triunfo.

Por lo pronto, los dos jugadores, que fueron convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial, celebrarán con la hinchada y posteriormente viajarán a Colombia para sumarse al trabajo del cuerpo técnico del argentino, recordando que el combinado nacional juega contra Costa Rica el primero de junio y luego contra Jordania el 7 de junio.

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