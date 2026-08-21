Por: Caracol TV

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El Benfica dio un paso clave en la última ronda previa a la fase de grupos de la Europa League tras imponerse 3-1 al Aarhus danés, en el estadio Da Luz. El triunfo de los portugueses, dirigido por Marco Silva, se selló sobre el final del primer tiempo, cuando Vengelis Pavlidis convirtió un penalti en tiempo añadido, y así amplió la diferencia en el marcador. Este resultado deja al Benfica cerca de asegurarse un lugar en la fase de liga del torneo europeo. Durante este choque también destacaron los colombianos Jhon Durán y Richard Ríos, que sumaron minutos con las ‘águilas’, como informa Gol Caracol.

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Aunque parecía un duelo accesible para los locales, el partido mostró mayor dificultad de la esperada. En la primera media hora, Benfica había logrado una temprana ventaja de 2-0 con goles de Rafa Silva y Leandro Barreiro. Sin embargo, Aarhus respondió con un tanto de Sebastian Jorgensen, ajustando así las cuentas antes de que Pavlidis pusiera cifras definitivas al marcador con el penalti decisivo justo antes del entretiempo. La definición de la serie quedará para el partido de vuelta, donde Benfica deberá visitar al conjunto danés, lo que añade tensión al desenlace.

En otros frentes, según reporta el mismo medio, la jornada estuvo marcada por varias goleadas que dejaron encaminados a varios equipos. El Lech Poznan de Polonia prácticamente sentenció su pase a la siguiente ronda luego de vencer por 7-0 al Thun suizo. Mientras tanto, el Besiktas turco se impuso 3-0 al Zalgiris, luciéndose con un doblete de asistencias de Ridvan Yilmaz y asegurando el resultado con un penalti ejecutado por Orkun Kocku.

La actuación de los equipos otomanos tuvo matices: mientras el Besiktas salió fortalecido, el Trabzonspor complicó su permanencia luego de caer en casa 0-1 frente al Ferencvaros húngaro. Por su parte, el Anderlecht belga triunfó a domicilio con una contundente victoria 3-0 sobre el Kairat Almaty, que jugó con diez jugadores gran parte del encuentro. De igual manera, el Jagiellonia polaco marcó diferencia con goles españoles, y los equipos Estrella Roja de Serbia y OFI Creta de Grecia celebraron sendos 3-0. Todos los partidos de vuelta se jugarán el 27 de agosto y definirán los clasificados para el sorteo de grupos.

¿Cómo quedó el partido de ida entre Benfica y Aarhus en la Europa League?

En el partido de ida de la última ronda previa a la fase de grupos de la Europa League, el Benfica superó por 3-1 al Aarhus danés en el estadio Da Luz. Los goles portugueses fueron de Rafa Silva, Leandro Barreiro y Vengelis Pavlidis (de penalti), mientras que Sebastian Jorgensen marcó para el conjunto danés.

¿Cuáles equipos tienen ventaja tras los partidos de ida en la Europa League?

Según la información difundida por Gol Caracol, el Lech Poznan polaco, Besiktas turco, Anderlecht belga, Jagiellonia polaco, Estrella Roja serbio y OFI Creta griego obtuvieron marcadores favorables por amplias goleadas. Estos equipos quedan bien posicionados para asegurar su clasificación en los partidos de vuelta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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