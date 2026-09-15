Por: EL PILON SA

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El fútbol boliviano atraviesa un momento crítico tras las recientes denuncias de presunto amaño de partidos que involucraron al equipo Guabirá, luego de la contundente derrota 6-0 frente a Always Ready en el estadio Municipal de El Alto. La polémica se desató cuando el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, denunció en rueda de prensa que el arquero Manuel Ferrel y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte. Según el relato, delincuentes contactaron a Ferrel para exigirle un marcador específico o el pago de una suma de dinero, bajo amenaza de atentar contra la vida de sus seres queridos si sus requerimientos no eran cumplidos.

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La declaración de Egüez en rueda de prensa fue contundente: "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar." Estas palabras reflejaron el nivel de presión y miedo que afectó al plantel de Guabirá, quienes vivieron momentos de pánico antes y durante el partido. La situación tuvo un claro impacto en el desempeño y estado anímico de los jugadores, generando vulnerabilidad en el equipo visitante. Varios integrantes manifestaron el impacto psicológico que vivieron por el calvario de su compañero.

El delantero Víctor Ábrego, uno de los futbolistas de Guabirá, confesó que optó por abandonar el partido junto a Ferrel, movido por el temor de que cualquier jugada o gol marcador en favor de su equipo pudiera precipitar consecuencias fatales para la familia del arquero. El propio Ábrego terminó la intervención ante la prensa entre lágrimas, revelando la angustia que se apoderó de la plantilla durante el encuentro y subrayando el drama interno que se vivió en el campo.

De acuerdo con la información, tras su regreso a Santa Cruz, Egüez acudió a declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), buscando que las autoridades tomen medidas concretas e investiguen a fondo el caso. El técnico fue enfático en la necesidad de erradicar estas prácticas: "Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche." Egüez pidió a las entidades policiales y deportivas una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables de estas amenazas que tiñen de incertidumbre y miedo el fútbol boliviano.

¿Qué impacto tuvo la amenaza contra el arquero de Guabirá en el rendimiento del equipo?

La revelación de las amenazas contra Manuel Ferrel y su familia causó un impacto emocional significativo en el plantel de Guabirá, según lo testimoniado por el propio entrenador y el delantero Víctor Ábrego. El equipo experimentó pánico y ansiedad, situaciones que influyeron de manera directa en el rendimiento en el campo y en la estabilidad emocional de los jugadores durante el partido.

¿Qué es la FELCC y qué rol cumple en el caso del presunto amaño de partidos en Bolivia?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) es una entidad policial boliviana dedicada a la investigación de delitos complejos. En este caso específico, la FELCC recibió la denuncia y la declaración formal del técnico Leonardo Egüez, asumiendo un papel central en la indagación para identificar a los responsables de las amenazas y esclarecer lo ocurrido en el contexto del escándalo de presunto amaño de partidos en el fútbol boliviano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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