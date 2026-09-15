Por: EL PILON SA

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El fútbol boliviano vuelve a estar en el ojo del huracán tras la abultada derrota de Guabirá frente a Always Ready, en un partido que habría sido marcado por intimidaciones y amenazas que trascendieron la cancha. Según los testimonios recogidos por Alfredo José García, Betan, y relatados por el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, el guardameta Manuel Ferrel y su familia habrían sido blanco de extorsiones antes del encuentro, donde se les exigió un resultado específico o el pago de una suma de dinero bajo amenazas de muerte.

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El episodio salió a la luz durante la rueda de prensa tras el compromiso disputado en el estadio Municipal de El Alto, momento en el que Egüez compartió detalles que conmocionaron al país. El entrenador expuso que, poco antes de salir al terreno de juego, Ferrel fue contactado por delincuentes que le impusieron la condición de recibir al menos tres goles y le advirtieron de consecuencias fatales si no cumplía con la exigencia o no entregaba dinero. "Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar", puntualizó el director técnico, según declaraciones recogidas en el artículo.

El impacto de esta situación traspasó lo individual y sumió al plantel en una profunda angustia psicológica. Los jugadores de Guabirá, especialmente el delantero Víctor Ábrego, manifestaron su temor e incertidumbre. Ábrego confesó que decidió abandonar el partido junto a Ferrel, temiendo que cualquier jugada pudiera desencadenar una tragedia familiar. Visiblemente afectado, compartió ante los medios que el plantel no pudo abstraerse de la amenaza y vivió momentos de ansiedad durante todo el cotejo.

Finalizado el encuentro y tras el regreso a Santa Cruz, Egüez formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), esperando que se esclarezcan los hechos y que las autoridades tomen medidas contundentes. "Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche", concluyó el entrenador, exigiendo una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables.

¿Qué denunció el director técnico de Guabirá tras el partido contra Always Ready?

El director técnico Leonardo Egüez denunció que el arquero Manuel Ferrel y su familia fueron víctimas de amenazas de muerte antes del partido contra Always Ready. Según Egüez, delincuentes exigieron un resultado específico o el pago de dinero, bajo la amenaza de atentar contra la vida de los familiares de Ferrel, lo que afectó gravemente el desempeño emocional y futbolístico del equipo.

¿Qué es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y cuál fue su papel en el caso?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) es la entidad policial boliviana encargada de investigar delitos graves en el país. En este caso, recibió la denuncia formal del director técnico de Guabirá, quien rindió declaración como testigo y solicitó que se esclarezca el caso de las amenazas recibidas por el arquero y su familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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