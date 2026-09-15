Por: EL PILON SA

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El fútbol profesional de Bolivia enfrenta un nuevo escándalo tras el enfrentamiento entre Always Ready y Guabirá, que terminó con una goleada de 6-0 a favor del primero. Más allá del abultado marcador en el estadio Municipal de El Alto, el hecho que realmente sacudió al país fue la denuncia pública del director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, sobre amenazas directas al arquero Manuel Ferrel y su familia. En la rueda de prensa posterior al partido, Egüez aseguró que el guardameta habría sido contactado por delincuentes que, bajo amenazas de muerte, le exigieron alterar el desarrollo normal del juego o entregar una suma de dinero, involucrando incluso a la esposa y la madre del futbolista.

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El entrenador relató que la intimidación se produjo poco antes de que los jugadores salieran al campo de juego, lo que sumió al plantel visitante en un ambiente de miedo y gran tensión emocional. Según las declaraciones recogidas en la propia conferencia, la exigencia era concreta: o Ferrel aceptaba recibir al menos tres goles durante el partido o realizaba un pago económico, de lo contrario sus seres queridos correrían peligro. La revelación de Egüez fue clara: "Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar".

El testimonio de Egüez expuso la gravedad del impacto emocional sufrido por los futbolistas. Víctor Ábrego, delantero de Guabirá, manifestó que decidió abandonar el partido junto al arquero por miedo a que una jugada en el terreno de juego pudiera desencadenar una tragedia contra la familia de Ferrel. El atacante no pudo contener el llanto al afirmar que ni él ni sus compañeros podían jugar bajo semejante presión, temiendo que el resultado alterara el destino de quienes estaban amenazados.

Después del partido, y ya en la ciudad de Santa Cruz, el entrenador Egüez se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para declarar formalmente como testigo. Allí exigió una investigación profunda, subrayando la necesidad de resolver el caso rápidamente y evitar que la integridad del fútbol boliviano continúe viéndose afectada por este tipo de hechos. "Se tiene que cortar de raíz y que se solucione y se aclare todo, y la pelota no se manche", concluyó.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias puede tener un escándalo de amaño de partidos en el fútbol profesional boliviano?

Un escándalo de manipulación de resultados, como el denunciado en el partido entre Always Ready y Guabirá, puede poner en duda la integridad de la competición y afectar la credibilidad de todo el fútbol profesional boliviano. Además, incrementa la presión sobre autoridades y directivos para que adelanten investigaciones rigurosas y adopten medidas que protejan a jugadores, cuerpo técnico y sus familias.

¿Qué significa la sigla FELCC en Bolivia y cuál es su función?

La sigla FELCC corresponde a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia. Esta entidad policial es responsable de investigar delitos graves, incluyendo amenazas, extorsiones y delitos asociados al crimen organizado, actuando como principal órgano judicial y de seguridad en casos como el denunciado tras el partido de Guabirá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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