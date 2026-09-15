Por: EL PILON SA

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El fútbol profesional boliviano se encuentra envuelto en una polémica tras el partido entre Always Ready y Guabirá, disputado en el estadio Municipal de El Alto. El encuentro terminó con una contundente derrota 6-0 para Guabirá, pero el verdadero escándalo se desató posteriormente, cuando Leonardo Egüez, director técnico del club perdedor, expuso una grave situación que afectó directa y emocionalmente a su equipo. De acuerdo con Egüez, el arquero Manuel Ferrel fue víctima de amenazas de muerte que no solo se dirigieron contra él, sino también contra su esposa y su madre. Según el relato hecho en conferencia de prensa, el guardameta fue presionado por supuestos delincuentes que, bajo intimidación, le exigían un resultado específico o el pago de cierta cantidad de dinero para evitar atentados en contra de sus seres queridos.

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Este episodio generó un ambiente de terror e incertidumbre en el camerino visitante instantes antes del inicio del partido. La revelación del entrenador, en palabras textuales: "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar", evidencia la magnitud del pánico vivido por el plantel. La crisis emocional se trasladó a la cancha, y varios jugadores confesaron que este escenario condicionó su estado anímico y, en consecuencia, su desempeño durante el partido. De hecho, el delantero Víctor Ábrego relató que decidió abandonar el compromiso junto a Ferrel, ya que temía que cualquier acción en el juego pudiera poner en peligro inmediato a la familia del portero. El futbolista no pudo contener las lágrimas cuando relató el impacto psicológico que supuso tal amenaza para el grupo.

Tras la dramática experiencia, la delegación de Guabirá regresó a Santa Cruz, donde el técnico Egüez se presentó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para rendir declaración como testigo. El entrenador hizo un llamado urgente a las autoridades policiales y del fútbol, remarcando la necesidad de que "se corte de raíz" este tipo de situaciones, y enfatizó su exigencia de una investigación clara y exhaustiva para restablecer la transparencia y la integridad en el balompié boliviano.

¿Qué consecuencias puede tener la denuncia del director técnico de Guabirá en el fútbol boliviano?

La declaración formal realizada por Leonardo Egüez ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) podría llevar a una investigación a fondo en busca de los responsables. De acuerdo con las palabras del propio técnico, este tipo de amenazas vulneran no solo el ambiente deportivo, sino también la seguridad de los jugadores y sus familias, lo que podría motivar cambios en los sistemas de control y seguridad en el fútbol profesional boliviano.

¿Qué es la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y cuál fue su papel en este caso?

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) es la unidad policial seleccionada por el director técnico Leonardo Egüez para presentar su declaración como testigo sobre las amenazas sufridas. Su función en este caso es recibir la denuncia e iniciar investigaciones que lleven a esclarecer los hechos, además de velar por la integridad de los afectados y establecer medidas que impidan futuros incidentes de este tipo en el fútbol boliviano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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