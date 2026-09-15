Por: EL PILON SA

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Un nuevo escándalo de presunto amaño sacude al fútbol profesional boliviano y ha puesto en la mira la integridad del torneo tras el abultado resultado de 6-0 entre Always Ready y Guabirá, disputado en el estadio Municipal de El Alto. La polémica estalló después de que el director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, ofreció declaraciones alarmantes en rueda de prensa: aseguró que el guardameta Manuel Ferrel, junto con su familia, fue víctima de amenazas de muerte en las horas previas al partido.

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De acuerdo con Egüez, personas desconocidas contactaron al arquero para exigirle dos opciones bajo presión: permitir que su equipo recibiera tres goles o pagar una cantidad de dinero significativa. La intimidación alcanzó niveles personales, pues los extorsionadores advirtieron que, de no cumplir sus demandas, actuarían en contra de la esposa y la madre del futbolista. Esta situación desencadenó terror y un ambiente de pánico dentro del camerino visitante, algo que el técnico describió como una "mancha" sobre la práctica deportiva.

Egüez declaró textualmente: "La pelota está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. En caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, le dijeron que los iban a matar". Estas palabras reflejaron el nivel de presión psicológica al que estuvieron sometidos los jugadores de Guabirá incluso antes de saltar a la cancha.

El impacto emocional fue inmediato. Varios futbolistas manifestaron sentirse vulnerables y preocupados por la seguridad de su compañero y su entorno cercano. Entre ellos, el delantero Víctor Ábrego relató que, junto a Ferrel, decidió abandonar el partido dominado por el temor de que algún acontecimiento en el juego pudiera poner en peligro a la familia del arquero. Ábrego afirmó entre lágrimas que el terror de una posible represalia afectó profundamente al grupo, temiendo que incluso la anotación de un gol durante el partido pudiera desencadenar una tragedia.

Frente a estos hechos, al regresar a Santa Cruz, Egüez compareció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), organismo encargado de investigar delitos en Bolivia, para rendir su testimonio oficial como testigo en el caso. El entrenador solicitó que las autoridades tanto policiales como deportivas actúen con celeridad y profundidad en las investigaciones, subrayando la necesidad de esclarecer lo ocurrido y proteger la transparencia en el deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las amenazas denunciadas contra el arquero de Guabirá en el fútbol boliviano?

De acuerdo con el relato del director técnico de Guabirá, Leonardo Egüez, el guardameta Manuel Ferrel y su familia recibieron amenazas de muerte. Sujetos desconocidos le exigieron que permitiera tres goles en el partido o que pagara una suma de dinero, advirtiendo que, en caso de incumplir lo solicitado, atentarían contra su esposa y su madre.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras la denuncia de amaño en el partido Always Ready vs. Guabirá?

Luego de conocer la denuncia, el entrenador Leonardo Egüez acudió ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para brindar su testimonio como testigo. El director técnico exigió que las autoridades policiales y deportivas investiguen a fondo para esclarecer los hechos y dar con los responsables de las intimidaciones que afectaron al equipo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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