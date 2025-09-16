Este martes 16 de septiembre regresan la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en la fase de cuartos de final, y Colombia estará representada por Once Caldas, el único club del país que sigue con opción de conseguir un título internacional este año.

(Vea también: James Rodríguez daría bombazo en nuevo equipo (poderoso) y salida de León de México parece fija)

En la Sudamericana, el equipo de Manizales se enfrentará a Independiente del Valle este miércoles 17 de septiembre en Quito, en el Estadio Banco Guayaquil. Once Caldas llega motivado después de imponerse 4-1 sobre Huracán de Argentina en los octavos de final y con la confianza de contar con Dayro Moreno, máximo artillero del torneo con ocho goles.

En la Libertadores, Colombia ya no tiene equipos en competencia después de la eliminación de Atlético Nacional, pero varios jugadores cafeteros estarán presentes en los cuartos de final.

River Plate contará con Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja frente a Palmeiras; Álvaro Montero estará con Vélez ante el Racing de Duván Vergara; y Edwin Cetré representará a Estudiantes de La Plata contra Flamengo.

Cómo se jugarán los partidos de ida de la Copa Sudamericana

A continuación, la agenda de la semana y dónde ver los partidos de ida en Colombia:

Martes 16 septiembre

7:30: p. m. Lanús (ARG) vs. Fluminense (BRA) – estadio Ciudad de Lanús.

Dónde ver: DirecTV y DGO

Miércoles 17 de septiembre

5:00 p. m. Bolívar (BOL) vs. Atlético Mineiro (BRA) – Estadio Hernando Siles, La Paz.

Dónde ver: DirecTV y DGO

7:30 p. m. Independiente del Valle (ECU) vs. Once Caldas (COL) – Estadio Banco Guayaquil.

Dónde ver: ESPN y Plan Premium Disney+

Jueves 18 septiembre

7:30 p. m. Alianza Lima (Per) vs. Universidad de Chile (CHI) – estadio Alejandro Villanueva (Lima).

Dónde ver: ESPN2 y Plan Premium Disney+

Cómo se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores

A continuación, la programación de los partidos de ida del máximo torneo internacional de Sudamérica:

Martes 16 de septiembre

5:00 p. m. Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG) – estadio José Amalfitani.

Dónde ver: ESPN y Plan Premium Disney+

Miércoles 17 de septiembre

7:30 p. m. River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA) – estadio Monumental.

Dónde ver: ESPN2 y Plan Premium Disney+

Jueves 18 de septiembre

5:00 p. m. Liga de Quito vs. Sao Paulo – estadio Rodrigo Paz Delgado.

Dónde ver: ESPN y Plan Premium Disney+

7:30 p. m. Flamengo (BRA) vs. Estudiantes (ARG) – estadio Maracaná.

Dónde ver: ESPN y Plan Premium Disney+

* Pulzo.com se escribe con Z