El estreno de Hernán Darío ‘el Bolillo’ Gómez con Junior no fue lo esperado y no estuvo cerca de lo que los hinchas esperaban. Y aparte de la ausencia de Juan Fernando Quintero, por lesión, los barranquilleros no la pasaron bien contra Santa Fe y apenas sacaron un empate en casa.

A pesar del golazo de Vladimir Hernández, que abrió el marcador en el primer tiempo, llegó el empate de Wilfrido de la Rosa para los capitalinos y el ambiente en el Estadio Metropolitano no cambió mucho. Esto, teniendo en cuenta que bajo la administración de Arturo Reyes, el equipo quedó por fuera de la Copa Sudamericana 2023 y está en la parte más baja de la tabla.

Pues, en la rueda de prensa posterior al partido, las palabras del ‘Bolillo’ Gómez y Vladimir Hernández reflejan que el cambio del DT es un punto de partida y hay mucho para hacer.

Vladimir y ‘Bolillo’ no guardaron lo que pasa en Junior y lo que dejó el 1 por 1 con Santa Fe:

Todos sabemos que las respuestas y actitudes del ‘Bolillo’ dan para hablar y los años no han cambiado su actitud, que para algunos es descomplicada y para otros cae en el exceso de sinceridad. Así habló de las preguntas y dudas que le dejó su primer juego con Junior: “No tengo claridad. Es el primer partido en la raya, son 3 días de entrenamiento. Tengo ciertas conclusiones, algunos pensamientos, pero los voy a elaborar con mi cuerpo técnico y a trabajarlos”.

Según el técnico paisa, vio cosas buenas y cosas malas, no escondió que los jugadores no vienen en el mejor estado físico y se comprometió a trabajar por sacar al equipo adelante.

Pero ‘Vlacho’, que volvió al club para esta temporada y tiene un buen pasado en el ‘Tiburón’, sacó su sinceridad y confesó el ambiente que vienen teniendo en el camerino por la mala campaña:

“Es difícil, una institución como Junior, no puede estar en el puesto 20 y todos lo sabemos. El equipo lo siente, después de cada partido, llega uno al camerino y es lo mismo; caras largas, nadie habla. Son cosas muy duras. Hay que aplaudir a la gente, a pesar de la situación en la que estamos, vinieron más de 20.000 personas y acompañaron al equipo. Quiere decir que creen en el equipo y hay que pedir disculpas a la afición porque los resultados no se están dando”

Ante las preguntas de los periodistas, Hernán Darío no quería comprometerse y no daba respuestas largas, pero con el tema de los juveniles y jugadores menores, soltó una ‘bomba’ sobre sus niveles. Parece que no los considera listos en el momento y ese era el proyecto de Arturo Reyes, aunque ‘Bolillo’ también aceptó errores en los cambios:

“Hay una tarea difícil aquí, porque hay niveles; hay muchachos que no tienen el nivel, hay muchachos que vienen de lesión. Hay un trabajo duro. Me equivoqué en los cambios, porque apenas estoy conociendo. Hice unos cambios y no me sentí cómodo. En eso voy, llega un técnico nuevo, a un equipo con dificultades, hay niveles y todo eso se está juntando. Pero tenemos que salir de eso, apenas cojamos más tiempo, haya más trabajo de orden táctico, se encuentran las sociedades, levanten los niveles, mentalmente se fortalezcan”.

El experimentado técnico dijo que esperan meterse a los 8, pero llegó la mitad de la Liga BetPlay 1-2023 y por eso sabe lo que tienen que apurar en el proceso: “Faltan muchos partidos y estamos apresurados; si no aceleramos, si no captamos, si no nos encontramos cuerpo técnico y jugadores, si los jugadores se demoran mucho pa’ entender o para recuperarse”. Aunque no ocultó la molestia por el empate de junior con Santa Fe, por el ambiente del ‘Metro’, aunque sin olvidar su preocupación:

“Quería ganar hoy, porque un equipo de último y que venga (la gente) al estadio como vinieron, es increíble. Es una hinchada espectacular. El fútbol es de amores y odios y, si seguimos así, nos van a coger odio. Estoy pensando cómo salir y por dónde coger… Muy verraco, llevo 3 entrenamientos y el primer partido; estoy buscando, encontrando, haciendo un análisis del equipo. Pero me deja muy verraco no ganar este partido, con esta hinchada, muy aburrido porque tenemos que ganar”.

Otra de las frases que dio Hernán Darío Gómez, que deja intranquilidad en Junior, estuvo enfocada en lo que ve en el espíritu y mentalidad del grupo: “En el momento no veo las suficientes armas o fuerzas. Mentalmente, los muchachos pueden estar intranquilos, pierden seguridad. Hay que darles mucha confianza, mucho trabajo”.

Y para ‘junioristas’ que aún no se habían inquietado, ‘Bolillo’ Gómez cerró su rueda de prensa con una cara de preocupación y afirmando que no se sentía nada tranquilo por lo que ve: “Muy intranquilo (SILENCIO Y RISA)… Tengo ‘piedra’ porque a esta hinchada no la podemos aburrir. Hay que acelerar el trabajo, tenemos cosas buenas.

Son crisis, que no las podemos dejar alargar mucho porque se nos va la hinchada y quedamos ‘en la calle’”.

Tal vez es la estrategia del extécnico de la selección Colombia para manejar esta crisis en Junior, pero solo ha creado alerta en la hinchada y la prensa cercana al equipo de ‘curramaba’.