Aunque el golazo de Juan Fernando Quintero acortó la distancia en el marcador, enloqueciendo a los hinchas porque la figura responde y muestra toda su calidad, la diferencia pudo haber sido mayor al 2 por 1 con el que se impuso Envigado en el Metropolitano de Barranquilla. Y al final del encuentro, con la derrota en casa, la afición del Junior se pronunció y pidió la salida de Arturo Reyes.

Los resultados no llegan para ‘el Tiburón’, el juego no es el esperado y solo ‘JuanFer’ justifica la millonaria inversión de la familia Char. Pero eso no es suficiente, son últimos en la tabla de posiciones y cada vez dejando más dudas en el entorno del equipo más popular y seguido de la costa norte de Colombia.

Arturo Reyes responde a hinchas de Junior que piden su salida:

Desde los 4 costados del Estadio Metropolitano de Barranquilla se escuchó un coro, muy clarito y que se viralizó con varios videos de redes sociales, apenas terminó Junior vs. Envigado: “¡Reyes ya se va!”. Y por eso, en la rueda de prensa, se esperaba que hubiera noticia en la rueda de prensa oficial, pero el DT samario se mantuvo en su cargo.

Siendo cercano a Carlos Bacca, que en su momento lo propuso para ser técnico de la selección Colombia de mayores, y por ‘JuanFer’ Quintero, que confesó que el técnico fue el que lo convenció para llegar al ‘Tiburón’; Reyes afirma que tiene el respaldo de los jugadores. Eso sí, resaltó que solo los directivos del equipo deciden si se va o se queda, así que no va a renunciar:

“Tenemos poca efectividad, no marcamos goles y es difícil poder ganar partidos así. El tema de la continuidad: Es una decisión que tienen que tomar los directivos, estoy trabajando, me siento con fuerzas para hacerlo y espero poder revertir la situación”.

Quedó claro que la familia Char, máximos responsables y dueños del Junior, son los que definen si hay un cambio o se mantiene Reyes. Pero el mismo entrenador explicó que se mantiene porque cree en la costosa nómina que formó:

“Como lo dije anteriormente, no es una decisión mía. Cada vez que voy a los entrenamientos, veo al grupo y siento al grupo bien, está con ganas, tratando de revertir la situación, pero el resultado no ha aparecido, todavía. Creo que hay un buen grupo de jugadores y podemos sacar esto adelante”.

Como el exentrenador de la selección Colombia Sub-20 mencionó a la familia Char, le preguntaron si quería mandarles un mensaje, debido a la crisis, mal juego, malos resultados y último lugar:

“Queremos revertir la situación, tenemos un partido el próximo fin de semana y queremos ganarlo. El equipo sabe que va a ser una final y lo vamos a ganar”.

Y para la hinchada, que pide su salida y no dar más largas al asunto, el entrenador también se mantuvo positivo y por eso hizo apuntó a la siguiente fecha, para ganarle a Santa Fe en casa:

“Queremos revertir esta situación, sabemos que ha sido difícil, ha sido incómoda, estamos muy apenados, tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Pero mientras vea a los jugadores como se entrenan y tratando de sacar esto adelante, los entrenadores de fútbol siempre somos positivos y creemos que podemos sacar los 3 puntos que vienen contra Santa Fe; un rival difícil, pero creo que lo podemos ganar”.

Arturo Reyes y los directivos del equipo mantienen comunicación fluida y continua, así lo dijo el adiestrador, en medio de una rueda de prensa llena de presión y ambiente tenso:

“Siempre que hemos conversado, han sido muy positivos, me preguntan antes de los partidos lo que estoy pensando para el juego, les brindo informes de lo que estamos haciendo y pensando. Vuelvo y repito, los resultados no son buenos, pero en estos momentos es donde se ven los hombres, el carácter de los jugadores y del cuerpo técnico. Sabemos que ha sido un comienzo difícil, pero que hay como revertir la situación. Un resultado positivo contra santa Fe nos puede acercar a estar entre los 8”.

Queda claro, más allá de los coros y peticiones de los hinchas, Arturo Reyes no va a renunciar al Junior de Barranquilla. Los Char son los que definen si hay cambio o le darán alguna espera más, a pesar de ser coleros y de haber quedado por fuera de la Copa Sudamericana 2023 contra Deportes Tolima.