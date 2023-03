Cualquiera puede pensar que ‘Juanfer’ Quintero tenía para elegir y llegar a un equipo que tuviera Copa Libertadores en 2023, pero su decisión fue volver al FPC y con Junior tenían la misión de meterse a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Sin embargo, el Deportes Tolima se atravesó y dejó por fuera al equipo barranquillero, a pesar de sus millonarias inversiones.

Sin lugar a dudas, la llegada del exjugador de River Plate era la gran apuesta para poder pelear a nivel local e internacional. Por eso, con la autocrítica del caso y su forma de hablar sincera y directa, las declaraciones del zurdo recayeron una y otra vez en la “falta de jerarquía” para afrontar un partido definitivo.

Apenas terminó el partido, antes de ir al vestuario, Juan Fernando habló corto y contundente. Con cabeza caliente, pero con el partido fresco y sintiendo que dio todo por poder empatar ese 1 por 0 que dejó afuera a Junior: “No hay nada más qué decir, lamentablemente, no metimos el gol. Hace parte de este juego, en estos partidos hay que tener jerarquía y nos faltó… El gol, el gol nos faltó”.

(Lea también: “Te lo advertimos, Juanfer”: a Junior le arman ‘carnaval’ por eliminación en Suramericana)

Y más allá de lo que viene pasando en muchos partidos del fútbol colombiano, criticando al rival por su propuesta o juego, Quintero resaltó que los jugadores del Tolima fueron “justos merecedores del triunfo y nada más qué decir”. Pero quedó claro que el objetivo principal se fue porque el jugador de la selección Colombia habló así de lo que queda para este primer semestre de 2023: “(quedan) la Copa, la Liga y ya está”.

Ya cuando Junior iba saliendo del estadio de Ibagué, volvió a hablar Quintero, con más calma, pero respuestas más largas y recalcando la falta de jerarquía de su equipo en el partido:

Cuando entran jugadores más asociativos, en los espacios, los aprovechamos. Lamentablemente, no pudimos concretar , si ustedes lo pueden ver. Pero esto es el fútbol; el que concreta y el que tiene jerarquía a la hora de ser efectivo, es el que pasa”, dijo el deportista.

“Muy difícil, queda asumir y no es más. Duro, después de lo que vivimos, cuando tuvimos el control del juego. Uno, con cabeza fría, piensa más y es demasiado difícil, después de que no podemos convertir…

Aunque muchos afirmaron que ‘JuanFer’ se estaba exigiendo en exceso, ya que bajaba mucho para sacar al Junior desde el fondo, él no considera que haya afectado en su rendimiento. Y aparte de hablar de jerarquía, sumó la falta de concreción en el arco rival:

“Estoy bien físicamente. Desde que me toque bajar y llegar al arco, no tengo ningún problema.

Pero son cosas del juego, se va uno frustrado por la situación, pero que sirva para mejorar en lo que viene y saber que en una copa internacional tenés que tener jerarquía, tenés que concretar las jugadas de gol…

No es solo jugar bien, hay que concretar. Prefiero pasar y no jugar bien, que jugar bien y no pasar”, aseguró el futbolista.