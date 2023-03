Independiente Santa Fe clasificó a la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana luego de imponerse 2-1 a Águilas Doradas el pasado 8 de marzo en el estadio Atanasio Girardot con goles de Dairon Mosquera y Wilfrido De la Rosa. Este último fue quien marcó el tanto de la victoria y firmó el paso a la siguiente ronda del conjunto “Cardenal” al minuto 83.

Asimismo, la anotación de Wilfrido contribuyó en el ámbito económico para el Santa Fe donde recibió 1.150.000 millones de dólares; por participar en la primera ronda y avanzar en condición de visitante recibió US$ 250.000 y por ingresar a la fase de grupos US$ 900.000.

Entre tanto, el delantero de 30 años dialogó con El VBar de Caracol Radio en que se refirió a su momento deportivo donde aportó a la clasificación del “Primer Campeón”.

En efecto, el nacido en Algarrobo, Magdalena, señaló el difícil año que tuvo con el equipo donde estuvo a punto da salir.

“Prácticamente un año, el año pasado fue difícil para mí por lesiones, estuvo en duda mi continuidad en el equipo, pero el presidente me dio la oportunidad de continuar y seguir demostrando por qué me había traído y es algo gratificante para mí”.

A modo de cierre destacó la confianza de su entrenador Harold Rivera desde que llegó al club.

“Él desde que llegó al cargo habló conmigo, me dijo que confiaba en mí y mis capacidades, sabía que le podía dar una mano importante, en este partido cuando me iba a meter me recordó que confiaba en mí y que le iba a dar una mano importante. Cuando lo fui a abrazar me dijo ‘Te lo dije. te lo dije’”.