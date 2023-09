Concluidas las 14 primeras jornadas de la Liga BetPlay, se avecina la recta final del todos contra todos. A falta de seis partidos, se intensifica la batalla por los primeros ocho puestos y los punteros parecen afianzarse en la punta, mientras que los rezagados tambalean ante la posibilidad de perder la categoría y ser condenados al descenso.

De cara a las próximas fechas que se retomarán el viernes 29 de septiembre, la hinchada sigue atenta a los horarios. Los partidos Alianza Petrolera vs. Junior, Medellín vs. Millonarios y Deportivo Cali vs. Millonarios, de las jornadas 11, 12 y 13, causaron disgusto entre los hinchas, pues al ser programados a las 8:50 p. m., obligaron a la fanaticada a encuentros entre semana que finalizaron cerca de la media noche.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, aliado de Pulzo, sobre las razones que lo motivan a programar dichos encuentros a esas alturas de la noche. “Esto es porque tenemos que programar tantos partidos y el horario de la 2:00 p. m., en regiones cálidas no lo podemos usar y eso nos ha llevado a programar partidos a esas horas. Vamos a ver cómo nos acomodamos”, mencionó Jaramillo, quien sacó pecho por el fútbol femenino.

Para salvaguardar a los jugadores de las altas temperaturas que se viven en diversas áreas del país, la Dimayor ha optado por jornadas nocturas. Sin embargo, esta decisión ha impactado la participación activa de los fanáticos y ha omitido completamente el hecho de que las grandes ciudades de Colombia despiertan a tempranas horas de la madrugada.

“Es válida esa crítica, los partidos eran a las 8:30 p. m. y ahorita se están jugando 8:50 p.m. pero esos 20 minutos hacen una diferencia inmensa”, añadió reconociendo que estos concluyen alrededor de las 11:00 p. m., afectando la asistencia de los hinchas al estadio e interfiriendo con las rutinas de las familias que desean apoyar a sus equipos.

Entre los partidos adeudados hay solamente uno programado cerca de las 9. El juego ente Deportivo Pereira y Águilas Doradas, válido por la octava fecha de la Liga, será el próximo miércoles 10 de octubre a las 8:30 p. m. Se espera que para las últimas cuatro jornadas que están por definirse, se logren agendar horarios que preserven el bienestar de los futbolistas pero que también permitan la participación activa de los fanáticos.

