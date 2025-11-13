La Copa Claro por Colombia 2025 ya definió a los equipos que lucharán por el título nacional en la gran final que se jugará en la capital del país.

Representantes de 29 departamentos y Bogotá ya tienen su tiquete asegurado para el certamen que reunirá a cerca de 300 niños, niñas y adolescentes en la capital. El encuentro deportivo se realizará entre el 15 y el 19 de noviembre en el complejo deportivo de Compensar de la Av. 68.

Los 300 jugadores que llegarán a Bogotá competirán en dos categorías:

Constructores: Jóvenes de 11 a 13 años.

Promotores: Jóvenes de 14 a 16 años.

Equipos clasificados a las finales de la Copa Claro por Colombia

Leticia (Amazonas).

Los Calidosos (Antioquia).

Vanguardia (Atlántico).

Bolívar Argentina 1 (Bogotá).

Halcones (Bolívar).

Selección JFK (Boyacá).

Estudiantil Villa María (Caldas).

Furia Futsal (Caquetá).

Furia (Casanare).

Corinto A (Cauca).

Los Indestructibles (Cesar).

Empatía (Chocó).

Santos FC (Córdoba).

Grupos C (Cundinamarca).

Jaguares de 603 (Guaviare).

Los Campeones (Huila).

Los de Siempre (La Guajira).

Guerreros del Caribe (Magdalena).

Paz (Meta).

Max Seidel (Nariño).

Primavera FC (Norte de Santander).

Mercedarios (Putumayo).

Selección Bosques de Pinares (Quindío).

Colonias (Risaralda).

Flowers Hill FC (San Andrés y Providencia).

Los Inemitas (Santander).

Real Madrid (Sucre).

Institución Educativa Francisco de Paula Santander (Tolima).

Dragones del Lizarazo (Valle del Cauca).

Club Desolvi FC (Vichada).

María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro por Colombia, destacó el gran alcance de esta séptima versión del torneo.

“Se acerca la fase final de la Copa Claro por Colombia y durante estos meses hemos realizado un gran trabajo con cerca de 4.800 jugadores que participaron en la séptima versión del torneo. Junto a sus familias y entrenadores, promovimos el uso de herramientas tecnológicas como Aprendeconclaro.claro.com.co, favoreciendo el buen uso de la tecnología y el aprovechamiento de diferentes espacios de socialización”, dijo.

De esta forma, Claro busca favorecer el buen uso de la tecnología, además de ofrecer una semana llena de entretenimiento, sana convivencia y experiencias significativas para todos los finalistas en Bogotá.

La Copa Claro por Colombia 2025 es organizada por Claro en alianza con Fútbol con Corazón y con el apoyo de Compensar y Electrolit. Además, cuenta con el patrocinio de gigantes tecnológicos como Huawei, Oracle, ZTE, Fiberhome Telecommunication Technology y SQDM, y el apoyo de más de 60 aliados

