Bogotá vivirá una nueva jornada deportiva con la Carrera Allianz 15K, que este domingo 19 de octubre de 2025 celebrará su decimoquinta edición. La competencia, que reunirá a 10.000 corredores, implicará varios cierres viales en corredores estratégicos del norte y el centro de la ciudad, por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y atender las indicaciones de tránsito.

El evento, que saldrá desde el Parque Country Comodoro (Carrera 9 entre calles 133 y 134) y llegará al Parque Simón Bolívar, recorrerá puntos emblemáticos de la capital como la carrera Novena, la Avenida NQS, el Movistar Arena y el estadio El Campín. La largada será a las 8:45 a. m., y la reapertura de las vías se hará de forma gradual una vez pase la caravana de atletas.

Cierres y restricciones de movilidad por Allianz 15K

Desde las primeras horas del domingo habrá cierres parciales y totales en el norte y centro de Bogotá. Las vías más afectadas serán:

Carrera 9.ª (entre calles 134 y 100)

Avenida NQS (entre calles 92 y 63)

Diagonal 61C y Carrera 24

Transversal 28 y Calle 53 calzada norte

Carrera 58 y Carrera 60

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los cierres estarán vigentes entre las 8:45 a. m. y las 11:30 a. m. Los desvíos estarán señalizados y contarán con apoyo de agentes de tránsito. Los corredores que se encuentren fuera del horario establecido deberán continuar por los andenes aledaños.

El ingreso a la zona de concentración será por la calle 134 con carrera Décima, desde las 7:00 a. m., y los filtros de acceso al carril de salida se abrirán a las 8:30 a.m.

Premios, atletas y compromiso ambiental de la Allianz 15K

La edición 2025 de la Allianz 15K entregará una bolsa de premios de 100 millones de pesos, con incentivos para los tres primeros lugares en cada categoría, tanto en rama abierta como en paratletas. Entre los participantes destacados estarán Lina Pantoja, Carolina Tabares, Leidy Romero, Iván González, Mauricio González, Santiago Zerda y Carlos San Martín.

Además, parte del valor de las inscripciones se destinará al Ecosistema Allianz, una iniciativa que busca sembrar y conservar árboles en zonas estratégicas de Cundinamarca, con una donación estimada de 131 millones de pesos.

La Expo Allianz, donde los participantes podrán reclamar sus kits, estará abierta los días 17 y 18 de octubre en el Parque Museo del Chicó (carrera Séptima # 93-01).

