El gimnasta colombiano Ángel Barajas volvió a escribir una página dorada para el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú, Azerbaiyán, este sábado 7 de marzo de 2026.

Durante la jornada de este sábado, el joven talento cucuteño demostró una superioridad técnica indiscutible en la modalidad de barras paralelas, consolidándose como uno de los referentes mundiales en esta disciplina.

Barajas alcanzó lo más alto del podio tras sumar una impresionante calificación de 14.600 puntos, superando a rivales de élite internacional.

La victoria del colombiano fue contundente frente a sus perseguidores inmediatos en el tablero general. La medalla de plata quedó en manos del japonés Wataru Tanigawa, quien registró 14.200 unidades, mientras que el bronce fue para el australiano Jesse Moore con una puntuación de 14.000.

Ganar un oro en una Copa del Mundo de la FIG (Federación Internacional de Gimnasia) implica vencer a medallistas olímpicos y mundiales, como Tanigawa, una figura consagrada de la gimnasia nipona.

Este triunfo representa una notable evolución respecto a la fase clasificatoria del jueves, donde Barajas terminó en la quinta posición con 13.633 puntos tras sufrir una caída. En aquella instancia inicial, fue superado por Tanigawa, Moore, el ucraniano Nazar Chepurnyi y el noruego Theodor Gadderu.

En la gran final, el atleta colombiano exhibió una rutina mucho más fluida y serena, dejando atrás la presión que se percibió en competencias previas como la Copa Mundo de Cottbus en Alemania.

Su rendimiento no se limitó únicamente a las paralelas, ya que el viernes también aseguró su paso a la final de barra fija. En dicho aparato obtuvo una calificación de 14.633 unidades, desglosadas en 6.5 por dificultad y 8.133 por ejecución. En esa especialidad solo fue superado por el taiwanés Tang Chia-Hung, quien lideró con 14.800 puntos.

Con este nuevo metal, Ángel Barajas acumula ocho medallas en certámenes de este nivel, manteniendo una racha de éxitos que inició en El Cairo y continuó en ciudades como París y Szombathely.

El domingo, el colombiano buscará ampliar su medallero en la final de barra fija frente a competidores de Kazajistán, Uzbekistán y Ucrania. Su trayectoria confirma que la constancia mostrada desde el Campeonato Mundial Juvenil de Antalya en 2023 sigue dando frutos en la categoría absoluta del circuito mundial.

¿Quién es Ángel Barajas, gimnasta colombiano?

Ángel Gabriel Barajas Vivas es un gimnasta artístico nacido en Cúcuta, Norte de Santander, el 12 de agosto de 2006. Es considerado el mayor prodigio de la gimnasia en la historia de Colombia debido a su temprana irrupción en la élite mundial y su capacidad para ejecutar rutinas de alta dificultad técnica.

Desde sus inicios en el club de gimnasia de su ciudad natal, bajo la tutela del entrenador Jairo Ruiz Casas, Barajas demostró condiciones físicas excepcionales que lo llevaron a dominar las categorías juveniles en el continente americano antes de cumplir la mayoría de edad.

Su nombre alcanzó relevancia internacional definitiva durante el segundo Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística celebrado en Antalya, Turquía, en el año 2023.

En este certamen, el joven cucuteño logró una hazaña sin precedentes para el deporte nacional al conquistar cuatro medallas: dos de oro en las modalidades de suelo y barras paralelas, una de plata en el concurso individual integral y otra de plata en la barra fija.

Este desempeño lo posicionó como el gimnasta juvenil más laureado de dicha edición y despertó el interés de los jueces internacionales por su limpieza en la ejecución.

A pesar de su juventud, Barajas ha logrado una transición exitosa a la categoría absoluta o senior. En 2024 y 2025 continuó su racha de triunfos en el circuito de las Copas del Mundo de la Federación Internacional de Gimnasia, obteniendo metales en ciudades como El Cairo, Cottbus y Bakú.

Su especialidad radica en los aparatos de barras paralelas y barra fija, donde sus notas de dificultad compiten directamente con las de potencias como Japón y China. Su estilo se caracteriza por una combinación de fuerza explosiva y una elegancia natural que le permite obtener puntuaciones altas en el componente de ejecución.

Ángel Barajas no solo representa el presente de la gimnasia colombiana, sino la esperanza de una medalla en competencias de ciclo olímpico. Su disciplina y enfoque lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones de atletas en Suramérica, demostrando que es posible competir al más alto nivel con una preparación técnica rigurosa y una mentalidad resiliente frente a la presión de los grandes escenarios mundiales.

