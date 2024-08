Shanon, la madre biológica de Simone Biles, de 27 años, quiere volver a reunirse con la gimnasta estadounidense para pedirle que la perdone luego de abandonarla a los 6 años.

La atleta creció sin sus padres porque el estado de Ohio les quitó la custodia, debido a que no eran aptos para criarla, ya que presentaban problemas de drogadicción y alcoholismo.

(Lea también: La redención de Simone Biles, la estrella estadounidense brilla en París-2024 y sumó su tercer oro)

Esto hizo que la pequeña permaneciera por tres años en un centro de menores hasta que fuera rescatada por sus abuelos maternos, quienes se encargaron de brindarle una educación y las herramientas necesarias para que ella comenzara en la gimnasia.

Shanon, de 52 años, intentó permanecer cerca de la deportista en sus primeros años de entrenamiento, pero luego la abandonó. Es así como empezó la vida de Biles, cargada de carencias en su niñez que la llevaron a sufrir depresión y ansiedad, las cuales se reflejaron en los Juegos de Tokio 2020, cuando ella tuvo un bloqueo mental antes de realizar su coreografía.

Simone Biles' birth mom Shanon tells why she abandoned Olympic hero daughter as she begs gymnast for forgiveness after decades-long estrangement https://t.co/BeqmN2mgA1 pic.twitter.com/hi23G0mmVd

