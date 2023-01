El talentoso jugador de 30 años se convirtió en uno de los fichajes más llamativos del FPC.

Aunque estuvo en conversaciones con Atlético Nacional y Millonarios, el exjugador de América de México se decantó con el ‘Poderoso’ gracias a factores extradeportivos. En una reciente rueda de prensa brindada para los medios de comunicación, Ibargüen habló de un par de temas primordiales.

La nueva figura del Independiente Medellín, confesó que la hinchada del ‘Equipo del Pueblo’ jugó un papel importante en su llegada.

“Muy feliz porque la hinchada me ha acogido muy bien, me ha dado una voz de aliento y me han invitado a este proyecto. Me motivó la hinchada y me llamó mucho la atención desde el primer minuto. Los directivos han hecho un gran esfuerzo y fueron algunos meses de trabajo para lograr la vinculación”, dijo el nacido en Cali.

Además, Andrés habló de su buena relación con la parte directiva del DIM: “Hablé un poco con David. Fue una de las cosas que me hizo acercar más y aceptar la disponibilidad para venir. Me dijo lo que quería y siempre fue claro. Es muy importante lo que quiere el cuerpo técnico”.

A sus 30 años, y luego de un desdibujado paso por Deportes Tolima, Andrés Ibargüen querrá convertirse en la pieza más importante de David González y de paso, salir campeón con el rival acérrimo de Atlético Nacional.

Por Santiago Mejía Álvarez.