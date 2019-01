Colombia tendrá 2 presentaciones en una misma sede, la ciudad de Salvador, donde debutará y lugar en el que cerrará su participación en la primera fase, ante Paraguay, escuadra dirigida por el risaraldense Juan Carlos Osorio.

El compromiso frente a Catar, elenco asiático que actuará en condición de invitado, se desarrollará en Sao Paulo

CALENDARIO – GRUPO B

Primera fecha

15 de junio: Argentina vs. Colombia (Salvador)

16 de junio: Paraguay vs. Catar (Río de Janeiro)

Segunda fecha

19 de junio: Argentina vs. Paraguay (Belo Horizonte)

19 de junio: Colombia vs. Catar (Sao Paulo)

Tercera fecha

23 de junio: Catar vs. Argentina (Porto Alegre)

23 de junio: Colombia vs. Paraguay (Salvador)

Sua seleção já encontrou seus rivais! Agora junte-se aos milhões de torcedores que irão vibrar no Brasil com o grupo B. #CopaAmerica2019 pic.twitter.com/HgtdHdsWp6 — Copa América (@CopaAmerica) January 24, 2019