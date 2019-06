green

“En esta época, el año pasado, no había selección ¿Entonces por qué me van a echar la culpa de todo? No entiendo por qué. Esto no es culpa mía, lo que pasa es que yo tengo una forma de hablar y no me puedo callar ante lo que veo”, respondió airadamente el entrenador durante la atención a medios de este martes del seleccionado ecuatoriano.

En cuanto a las declaraciones que dio luego de la dura derrota ante Uruguay, por la primera fecha del grupo C de la Copa América; que fueron consideradas por la prensa ecuatoriana como las de un ‘perdedor’, Gómez manifestó que simplemente dijo la verdad y que no se pueden engañar.

“¿En qué puesto estamos en la Copa América en toda la historia? Novenos o décimos ¿Entonces qué quieren que diga? Nos estamos engañando o informando mal. Aunque hubiéramos ganado o empatado, también nos hubieran destrozado. Hay gente que trabaja para eso”, aseguró el ‘Bolillo’.

“Tenía opciones de ir a otros lados, pero vine aquí porque es mi casa. A mí no me trajeron aquí diciéndome que si nos va mal en la Copa América yo me tendría que ir; entonces, si fuera así, yo no vengo”, finalizó el estratega antioqueño.

Tras la derrota ante el equipo ‘charrúa’, Ecuador enfrentará este viernes a Chile en la Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, por la segunda jornada del grupo C del certamen continental.