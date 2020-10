green

Sobre el remdesivir se empezó a hablar en abril de este año, luego de que un estudio publicado en The New England Journal of Medicine evidenciara que podía ser efectivo contra el coronavirus: de 53 pacientes graves, el 68 % se recuperó después de que se le administrara el medicamento.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este aún es un medicamento experimental que “se ha probado en ocasiones anteriores como tratamiento contra el ébola”.

¿Cómo funciona el remdesivir?

En su página web, el Ministerio de Salud de Colombia explica que el Remdesivir bloquea “la replicación del coronavirus”, es decir que “por acción del medicamento, el virus deja de reproducirse en el cuerpo humano, permitiendo al sistema inmune combatirlo”.

Según los Institutos Nacionales de Salud, el tratamiento contra la COVID-19 basado en remdesivir puede durar entre 5 y 10 días, dependiendo de la evolución de cada paciente.

Precio del remdesivir

En junio pasado, Gilead Sciences informó que las aseguradoras de salud en Estados Unidos tendrían que pagar 3.120 dólares por un tratamiento de 5 días por paciente, es decir, alrededor de 12 millones de pesos, recuerda BBC.

Ese mismo mes, de acuerdo con la cadena de noticias, la farmacéutica señaló que afuera de Estados Unidos, específicamente en países desarrollados, el precio del remdesivir sería de 2.340 dólares por tratamiento, es decir, unos 9 millones de pesos.

Sobre el precio del medicamento, BBC reporta que hay toda una controversia, pues el remdesivir no fue desarrollado específicamente contra el coronavirus, sino contra la hepatitis C; además, los estudios para un tratamiento contra ese virus “fueron pagados con el dinero de los contribuyentes”, de ahí que no se entienda por qué cuesta tanto.

Remdesivir y Donald Trump

El presidente estadounidense, que está hospitalizado en una lujosa habitación del centro médico Walter Reed (en Maryland), está siendo tratado con remdesivir luego de dar positivo para coronavirus, noticia que se conoció el pasado 2 de octubre.

Poco después de ser internado en el hospital, Donald Trump apareció en un video en el que decía que llegó al centro sanitario sintiéndose “no muy bien” y que saldrá para “continuar la campaña de la forma en la que empezó”, pues es aspirante a la reelección de Estados Unidos.

“Estaré de vuelta muy pronto”, agregó el mandatario, cuyo gobierno celebró un polémico acuerdo para acaparar casi todo el suministro mundial de remdesivir durante 3 meses, indica BBC.

Según el medio, Gilead prometió la venta de 500.000 tratamientos, equivalentes “al 100 % de la producción de julio, 90 % de la producción en agosto y 90 % de la producción en septiembre”.