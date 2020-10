Así lo aseguran medios internacionales como The Indian Express y The New Zealand Herald, que citan las fotografías compartidas en Twitter por el periodista estadounidense Richard Southern, del medio 680 News.

U.S president Trump isn’t staying in any old hospital room. Walter Reed Hospital has a six-room presidential suite just for the commander in chief that includes an intensive care unit, a kitchen, a living room, a bedroom, & a dining room with a crystal chandelier. pic.twitter.com/QQVhFYjzLJ

— Richard Southern (@richard680news) October 3, 2020