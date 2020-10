De acuerdo con el diario chino Global Times, los animales estuvieron al menos 5 días dentro de las cajas, sin recibir comida o agua.

El operativo donde encontraron a los más de 5.000 animales muertos fue llevado a cabo el pasado 22 de septiembre y allí los rescatistas lograron salvar a unos 50 perros y gatos y 200 conejos, detalla el mismo medio.

“Hemos hecho rescates antes, pero esta fue la primera vez que experimenté algo tan trágico”, dijo al South China Morning Post un voluntario de la organización Utopia Animal Rescue.

Los dos rotativos chinos concuerdan en que el envío de los animales se llevó a cabo entre el 16 y el 17 de septiembre y aparentemente el conductor del camión que debía transportarlos se negó a aceptar un cargamento de seres vivos.

En China está prohibido el transporte de animales vivos a través del sistema de mensajería. Sin embargo, la prensa local dice que las mascotas son transportadas a menudo por esta vía de forma ilegal y en condiciones inseguras.

A continuación, una foto que muestra cómo estaban algunos de esos animales encontrados muertos:

At least 5,000 #pets were recently found dead in express boxes at a logistics station in Central #China's #Henan Province, according to local animal protection volunteers. https://t.co/2TYpQFSpIl

— People's Daily app (@PeoplesDailyapp) September 29, 2020