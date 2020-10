El presidente Duque se suma a otros líderes mundiales que reaccionaron ante la noticia del contagio por coronavirus del presidente estadounidense, quien todo el año había minimizado el impacto de la pandemia.

Este es el trino del presidente colombiano:

Horas después de que el presidente Donald Trump anunciara este viernes que tiene coronavirus se multiplican los mensajes de personalidades de todo el mundo deseándole una pronta recuperación.

Este es el trino de Donald Trump en el que anunciaba que estaba contagiado de coronavirus:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020