Una de las más recientes actitudes a este respecto fue la crítica que Trump le hizo a su rival, el demócrata Joe Biden, por siempre llevar puesto el tapabocas, como informó en su momento CNN: “¿Habían visto a un hombre que le guste más el tapabocas que a Biden?”, preguntó el presidente-candidato a sus seguidores en una reunión de campaña en Latrobe, Pensilvania, el pasado 3 de septiembre.

Por su parte, el diario The Washington Post se tomó el trabajo de enunciar las 132 veces que el presidente de Estados Unidos se ha referido al coronavirus de una forma ligera, como si todo estuviera bajo control en un país que ostenta el tristemente célebre récord mundial de mayor número de casos, con 7.278.385 desde que comenzó la pandemia, que han dejado 207.808 fallecidos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. Ahora, el presidente de EE. UU. resultó infectado por coronavirus.

Esta es una pequeña muestra de las veces en que el presidente Donald Trump se ha referido al COVID-19 como una enfermedad que incluso se iría “milagrosamente”. El coronavirus deja más de un millón de muertos en el mundo y más de 34 millones de casos.

Enero 29: “Me llegaron reportes del coronavirus en China. Tenemos a los mejores expertos del mundo y estamos monitoreando 24/7”.

Enero 30: “Tenemos todo bajo control”.

Febrero 7: “A medida que caliente el clima, el virus se hará más débil”.

Febrero 14: “Solo hay 12 casos de coronavirus en el país en este momento y muchos ya se están mejorando, así que estamos bien”.

Febrero 25: “Tenemos todo bajo control (…) estamos haciendo un gran trabajo”.

Febrero 27: “Desaparecerá un día. Milagrosamente, desaparecerá”.

Febrero 28: “Estamos trabajando en la cura, y con muy buenos resultados”.

Marzo 5: “Con unos 100.000 casos de coronavirus en el mundo y más de 3.000 muertos, gracias a nuestra rápida acción de cerrar fronteras, en Estados Unidos solo tenemos 129 casos y 11 fallecidos”.

Marzo 9: “Los medios que difunden noticias falsas y su socio el partido Demócrata están inflamando la situación del coronavirus”.

Marzo 9: “Más gente murió de gripe el año pasado. Nada está cerrado, la economía tiene que seguir”.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020