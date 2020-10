Tanto Donald como Melania Trump se sometieron a la prueba este jueves después de que se confirmara que una de sus asesoras, Hope Hicks, había contraído la enfermedad.

Aunque los resultados de la prueba se esperaban para este viernes, Trump adelantó el resultado y dijo que entraría en cuarentena inmediatamente.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

La cuenta oficial de la primera dama también trinó unos minutos después asegurando que ella y su esposo se sentían bien. “Por favor asegúrense de mantenerse a salvo y superaremos esto juntos”, agregó.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020