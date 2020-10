El test fue necesario porque apenas han pasado tres días después del debate con su rival, el presidente candidato Donald Trump, quien contrajo la enfermedad.

El exvicepresidente de Barack Obama, de 77 años, decidió mantener un viaje programado a Michigan, un estado clave en la puja con el mandatario republicano.

El diagnóstico positivo de Trump, de 74 años, conocido después de que su asistente Hope Hicks resultara contagiada, ha sacudido la carrera presidencial cuando falta un mes para la jornada electoral del 3 de noviembre.

Biden aventaja a Trump en la intención de voto a nivel nacional por 7,2 puntos porcentuales, según el promedio de RealClearPolitics, pero se espera el impacto del resultado positivo de Trump en la prueba y los días que estará hospitalizado.

Este viernes el exvicepresidente tiene previsto visitar Grand Rapids, una ciudad en Michigan donde ganó Trump en 2016, informó su equipo de campaña.

El médico de Biden, Kevin O’Connor, dijo que el candidato y su esposa Jill se habían sometido el viernes a pruebas de PCR para COVID-19 y no se le detectó.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020