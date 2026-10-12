Por: El Espectador

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El artista y gestor cultural Andrés Matías Pinilla, quien lleva más de 30 años dedicado al dibujo con lápices de colores, padece actualmente una lesión crónica en el túnel carpiano de su mano derecha, una dolencia que le provoca dolores intensos. A pesar de este reto físico personal, Andrés no dudó al decidir que los lápices de colores serían el mejor recurso para complementar la obra creada por Karoll, una joven de 17 años. De todos modos, él ya inició el proceso de aprender a dibujar con la mano izquierda.

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Karoll es una de los 25 niños, niñas y jóvenes del barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, que participaron en un proyecto artístico en el que cada uno creó la mitad de una obra y fue acompañado por un artista colombiano encargado de completarla. Al elegir su pieza, Andrés solo tenía ocho opciones disponibles y, tras leer el cuento de Karoll que acompaña su cuadro y un collage personal, comprendió la profundidad de su historia: Karoll atravesó un momento de desencanto vital y luego encontró refugio en su amor por los animales. Su sueño de ser médica veterinaria la llevó a pensar en trabajar de día y estudiar de noche. Sin embargo, su arte es una explosión de color, coronada por la imagen de animales en burbujas y un mensaje central: “Amigos que dejan huella”.

Andrés percibió que las burbujas retratan pensamientos y emociones, e intentó reforzarlas para ilustrar la vitalidad y la búsqueda de empatía en la vida diaria. Según explicó, su intervención fue como “tratar de encontrar la luz en lo oscuro”, referencia a la silueta autodefinida en tonos oscuros por la joven artista. El curador Daniel Acuña reconoció esa transformación de lo oscuro con la superposición de múltiples colores y matices.

Este proceso colaborativo se repite en otras obras, como en la interacción entre Laura Mora y Paula, de 14 años, quien sueña con ser criminalista y pintó una escena forense en medio de un campo de girasoles. Laura, al complementar la obra, pensó en la justicia y el cuidado tras la muerte, apoyándose en herramientas como el aerógrafo y los marcadores. Por su parte, el ilustrador Arturo Gutiérrez intervino la obra de Isabella, de 14 años, enfocándose en el suspenso y en ofrecer alternativas a la mirada sobre la muerte.

El proyecto evidenció el constante diálogo entre autores, artistas y las historias personales de cada niño, así como la dificultad y la libertad de intervenir una obra ya iniciada. María Morales y Luisa Ordóñez, entre otros, destacaron la importancia de traspasar límites y resignificar sueños, combinando técnicas con mensajes de esperanza y conexión.

Al cierre del encuentro, todos reconocieron que la colaboración artística permitió acompañar y apadrinar los universos de estos niños, convirtiendo el arte en un espacio compartido para imaginar futuros diversos, superando miedos, normas y expectativas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el proceso de colaboración entre los artistas y los niños de Ciudad Bolívar en este proyecto?

De acuerdo con El Espectador, el proyecto reunió a 25 jóvenes del barrio El Paraíso, cada uno creando la mitad de una obra. Artistas colombianos eligieron una de las piezas para completarla, vinculando sus propias técnicas e ideas, pero respetando la visión del joven autor. El proceso incluyó leer los relatos y collages de los niños, entender sus sueños y emociones, y aportar nuevas perspectivas artísticas para complementar y enriquecer la creación original.

¿Qué desafíos enfrentaron los artistas al intervenir y terminar obras iniciadas por los niños?

Según El Espectador, los artistas se enfrentaron al reto de intervenir obras ya empezadas, con poco margen para modificar el contenido original y bajo la mirada atenta de los niños como autores principales. Además, debieron equilibrar su propio estilo con la esencia de las obras infantiles, sorteando inseguridades y límites creativos. En ese proceso, encontraron la oportunidad de resignificar historias, acompañar sueños y traspasar fronteras, transformando la limitación inicial en una experiencia artística enriquecedora.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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