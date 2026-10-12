Por: El Espectador

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El impacto de la inteligencia artificial (IA) en la literatura ha suscitado debates intensos en la feria del libro más importante del mundo, celebrada en Fráncfort, donde diferentes naciones han presentado nuevos sistemas de etiquetado para distinguir la creación humana de la intervención tecnológica en la escritura. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido han desarrollado mecanismos que buscan responder a las polémicas recientes sobre la autoría literaria y el uso de inteligencia artificial en el proceso creativo.

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Uno de los casos que avivó la discusión fue el del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, acusado en redes sociales de haber utilizado inteligencia artificial para redactar su primera novela. Orélien ha negado de manera enfática estas afirmaciones, pero la controversia llevó a que su obra fuera retirada de la selección para el premio Goncourt, uno de los reconocimientos más prestigiosos en Francia, según la información disponible en el artículo.

En Francia, el revuelo provocado por este caso llevó a la creación de una etiqueta especial. De acuerdo con Charlotte Allibert, cofundadora de Librinova, la plataforma de autoedición y agencia literaria ha implementado la certificación de "creación humana". Este proceso consiste en someter las obras a un análisis de detección de IA y a una entrevista con un auditor que profundiza en el proceso creativo del autor. Hasta la fecha, cerca de 200 libros han sido certificados bajo estos parámetros.

En el Reino Unido, la firma Books By People ha adoptado un enfoque propio. Según explicó Esme Dennys, cofundadora de la iniciativa, sus "criterios de literatura orgánica" permiten un uso limitado de la inteligencia artificial, sobre todo en aspectos como la corrección ortográfica. Los editores pueden afiliarse mediante una cuota y etiquetar libros cuya autoría humana consideren verificada, con cinco editoriales independientes apoyando el proyecto.

En Estados Unidos, la asociación Authors Guild estableció un sello de "escrito por un humano" con un sistema de autocertificación. Hasta el momento, aproximadamente 6.500 obras han recibido este distintivo, lo que demuestra la preocupación creciente por la transparencia respecto al uso de IA en la literatura.

Pese a estas medidas, el escepticismo persiste entre algunos actores del sector. De acuerdo con Sebastian Guggolz, representante de la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, la clasificación actual en torno al uso de inteligencia artificial resulta insuficiente, ya que existen matices entre el uso total y parcial. El reto principal, entonces, es lograr transparencia y claridad sobre las prácticas literarias y sus límites en la era de la innovación tecnológica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la certificación de “creación humana” para libros en Francia?

Según la plataforma Librinova, la certificación exige que los autores sometan su obra a un análisis con un sistema de detección de inteligencia artificial y una entrevista con un auditor especializado, quien evalúa el proceso de escritura. Solo si la obra supera ambas etapas, se otorga la etiqueta de “creación humana”.

¿Qué implica el concepto de “literatura orgánica” en el Reino Unido?

De acuerdo con Books By People, “literatura orgánica” corresponde a libros escritos directamente por sus autores, aunque se permite un uso mínimo de inteligencia artificial, principalmente en tareas de corrección ortográfica o gramatical, pero no en la creación de contenido original.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.