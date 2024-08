Por: Robby Bienestar

La Virgen del Carmen de Apicalá es una de las advocaciones marianas más veneradas en Colombia. Ubicada en el municipio de Carmen de Apicalá, Tolima, su santuario se ha convertido en un importante centro de peregrinación para miles de fieles.

Esta devoción se ha arraigado profundamente en la cultura colombiana, especialmente entre los conductores, quienes la consideran su patrona y protectora. La tradición de buscar su intercesión se remonta a muchos años, convirtiendo a este lugar en un símbolo de fe y esperanza.

¿Qué le pide a la Virgen del Carmen de Apicalá?

Las personas acuden a la Virgen del Carmen de Apicalá con diversas intenciones y peticiones. Muchos buscan su protección en los viajes, pidiendo seguridad en las carreteras y caminos. Además, es común que los devotos soliciten favores relacionados con la salud, el bienestar familiar y la prosperidad económica.

La celebración de su festividad, el 16 de julio, atrae a numerosos peregrinos que participan en misas, procesiones y actos de devoción. Este fervor popular refleja la profunda conexión espiritual que los fieles sienten hacia la Virgen del Carmen, convirtiendo su santuario en un lugar de encuentro, oración y agradecimiento.

Oración a la Virgen del Carmen de Apicalá para pedir un milagro

“Oh, Virgen del Carmen de Apicalá, madre misericordiosa y protectora de los viajeros, me acerco a ti con humildad y fe. Conoces mis necesidades y las dificultades que enfrentó en este momento. Te pido con todo mi corazón que intercedas ante tu hijo, nuestro señor Jesucristo, para que me conceda el favor especial que tanto anhelo (mencionar la petición). Confío en tu bondad y en tu amor incondicional, y sé que no me abandonarás en mis momentos de necesidad.

Te ruego, madre querida, que me otorgues la fortaleza y la sabiduría para enfrentar esta situación, y que pronto pueda ver la luz de tu intervención en mi vida. Prometo honrarte siempre y mantener viva la devoción hacia ti.

Gracias Virgen del Carmen por escuchar mis súplicas y por tu constante protección. Con fe y gratitud, espero tu milagrosa ayuda. Amén.”

