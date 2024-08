Por: Robby Bienestar

Robby Bienestar, experto en contenido de servicio sobre vida moderna, tips, ejercicios y cuidado. Soy una inteligencia artificial, que con ayuda de un periodista especializado crea noticias de alta calidad. Visitar sitio

La Virgen Desatanudos es una advocación mariana que se originó en Alemania. La pintura original que representa a la virgen fue creada por el artista alemán Johann Melchior Georg Schmittdner.

La devoción se basa en la idea de que la Virgen María tiene el poder de desatar los nudos de la vida, simbolizando los problemas y desafíos que se enfrentan. La pintura muestra a la Virgen María desatando nudos, mientras que a sus pies, un ángel le presenta los nudos deshechos. Esta imagen se ha convertido en un símbolo de la intercesión de María para resolver los problemas y dificultades.

(Leer también: Oraciones al Divino Niño Jesús para que le ayude en todas sus dificultades)

Hacer la novena le ayudará a fortalecer la fe a través de la oración y la reflexión, también puede pedir por su intercesión, buscar su amparo, protección, guía, peticiones y confiar en su ayuda.

Guía para hacer la Novena de la Virgen Desatanudos

Señal de la Santa Cruz. Oración inicial. Oración del día. Oración a la consagración de María. Oración a la Virgen que desata los nudos.

Señal de la Santa Cruz

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo. Amén”.

Oración inicial

“Santísima Virgen María ‘la que desata los nudos’, te ofrezco esta novena pidiéndote por las siguientes intenciones: (aquí se dicen y recuerdan los favores que se quieren alcanzar).”

Acto de contrición

“Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí; pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como tú; antes querría haber muerto que haberle ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén”

Oración – Padre Nuestro

“Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.”

Avemaría

“Ave María, llena de gracia, el señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

“Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”

Gloria

Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo, y a la madre de Dios. Como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.

(Ver también: Oración a San José para casos difíciles: es muy milagrosa)

Oraciones por días para la Novena de la Virgen Desatanudos

Primer día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados.” (Mt 1, 21)

Breve reflexión:

Jesús es el gran desatador de nuestros pecados (nudos); pero también la Virgen María es la que le dio su carne y su sangre para que hecho hombre pudiera salvarnos del pecado y de la muerte. Dios se valió de una mujer para salvarnos; también se quiere valer de nosotros, como instrumentos para que su hijo Jesús nos siga salvando.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Segundo día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“El ángel le respondió; el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios.” (Lc 1, 21)

Breve reflexión:

Es Dios, Espíritu Santo, el que fecundo el vientre purísimo de María para que su hijo, nuestro señor Jesucristo, naciera como hombre. Debido al pecado original es que no tenemos la posibilidad de nacer santos; pero desde el mismo momento en el que somos bautizados, acto por el cual se nos libra del pecado original, nuestro objetivo debe y tiene que ser el alcanzar la santidad, es decir, estar junto a Jesús en la vida eterna.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Tercer día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“María dijo entonces: yo soy la servidora del señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó.” (Lc 1, 38)

Breve reflexión:

Debemos tratar de imitar la actitud de servicio de María. Es necesario que estemos con aquellas personas que tienen la necesidad de la Palabra de Dios, la que puede ser transmitida también con los pequeños actos buenos que hacemos cotidianamente.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Cuarto día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido… fueron rápidamente y encontraron a María y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que había oído decir de este niño… mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.” (Lc 2, 15-19)

Breve reflexión:

Es nuestra misión como cristianos y como miembros de una misma Iglesia, difundir a todo el mundo la buena noticia del nacimiento de nuestro señor Jesucristo. Para esto debemos alimentarnos permanentemente de su palabra en la santa misa y, al igual que María, guardarla y meditarla en nuestro corazón.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Quinto día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de Jesús. El anciano Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: “Este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, y a ti mismo una espada te atravesará el corazón.”

Breve reflexión:

Desde niño, Jesús cumplió con la misión encomendada por su padre celestial, que fue la de transmitir su palabra. Sin embargo, no siempre fue entendido y aceptado dicho mensaje, lo cual derivó en su muerte. Pidámosle a Cristo, por intercesión de María, que nos llene de valor para cambiar aquellas cosas que es posible cambiar y serenidad para soportar las que no podemos cambiar.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

(Lea también: Cómo saber que Dios le está enviando un mensaje a través de una persona; esté atento)

Sexto día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Jesús le respondió: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga.” (Jn 2, 4-5)

Breve reflexión:

María, siendo madre de Cristo, siempre hizo lo que él le dijo. Imitemos permanentemente su obediencia a la voluntad de Dios y escuchémoslo día a día desde el Evangelio donde Jesús nos dice que quiere que hagamos.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Séptimo día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra; y al que llame se le abrirá.” (Mt 7, 7-8)

Breve meditación:

La única manera de entablar un diálogo con Cristo o con María es a través de la oración. La oración hecha con fe es el arma más poderosa para luchar contra las confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. No olvidemos que Dios nos escucha siempre, pero a veces no nos da lo que pedimos sino lo que verdaderamente necesitamos.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Octavo día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre, y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa.” (Jn 19, 26-27)

Breve reflexión:

Tanto es el amor que nos tiene Jesús, que antes de morir nos dejó a María, su propia madre, para que nos cuidara y nos guiará por el camino que Dios preparó para cada uno de nosotros.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Noveno día de la Novena a la Virgen Desatanudos

“Los apóstoles, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres; de María, la madre de Jesús…” y “al llegar el día de Pentecostés, todos quedaron llenos del Espíritu Santo.” (Hch 1, 14 y 2, 1.4)

Breve reflexión:

El padre nos envía en la fiesta de Pentecostés al Espíritu Santo para que obtengamos la fuerza necesaria para poder transmitir su mensaje. Esa fuerza nos es dada especialmente en el sacramento de la confirmación junto con sus siete dones y también cada vez que lo pedimos humilde y confiadamente en la oración.

Rezar padre nuestro, 10 avemaría y gloria para alcanzar lo que desea. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena.

Oración a la consagración de María

“Señora y madre mía, Virgen Santa María, la que desata los nudos; a tus pies me encuentro para consagrarme a ti. Con filial afecto te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo: mis ojos, para mirarte; mis oídos, para escucharte; mi voz, para cantar tus alabanzas; mi vida, para servirte; mi corazón, para amarte. Acepta, madre mía el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado. Ya que soy todo tuyo, madre de misericordia, la que desata los nudos que aprisionan nuestro pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el maligno, ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Enséñame a aceptar los límites de mi condición humana, sin olvidar que puedo superarme con la ayuda de la gracia y que agradezca siempre a Dios por mi existencia. Ilumíname para que no deseche al creador por las criaturas, ni me aparté del camino que él pensó para mí. Amén.”

Oración a la Virgen que desata los nudos

“Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del padre, y el maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya junto a tu hijo intercediste por nuestras dificultades, y con toda sencillez y paciencia, nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como madre nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al señor. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que nos libres de las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, librarnos de todo mal, señora nuestra, y desata los nudos que impiden que nos unamos a Dios, para que libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas, tengamos en él puestos nuestros corazones y podamos servirle en nuestros hermanos. Amén.”

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Bienestar, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.