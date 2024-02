San José es una figura importante en la tradición cristiana. José era un hombre justo y se comprometió con María, pero antes de que vivieran juntos como esposos, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, concibiendo a Jesús.

Al principio, José dudó sobre cómo manejar la situación, pero un ángel le apareció en un sueño para explicarle la naturaleza divina del embarazo de María y le pidió que la aceptara como su esposa y cuidara a Jesús.

La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas lo veneran como el Santo Patrono de la Iglesia Universal, los trabajadores, los padres de familia y de los moribundos, entre otras cosas. Su fiesta, conocida como la Solemnidad de San José, se celebra el 19 de marzo en el calendario litúrgico católico.

Oración a San José para pedir un favor

“Oh San José, justo y fiel, humilde protector de la Sagrada Familia, te invoco con gratitud y confianza. En tus manos deposito mis anhelos y preocupaciones confiando en tu intercesión ante Dios. Guía mis pasos con tu sabiduría y protege mi camino con tu paterno cuidado. Te agradezco, oh glorioso San José, por tu ejemplo de obediencia y amor. Con humildad, te pido que ilumines mi vida y la de mis seres queridos, así como lo hiciste con la Sagrada Familia. En momentos de dificultad sé mi refugio y fortaleza. A ti, oh Santo Patrono, elevo mi oración con gratitud y esperanza, confiando en tu poderosa intercesión. Amén.”

