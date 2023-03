Durante los últimos meses, varios usuarios en redes sociales se han quejado por los cobros excesivos que hacen algunos restaurantes en diferentes playas de Colombia. Los turistas —sobre todo extranjeros— terminan siendo víctimas de comerciantes abusivos que ponen precios descabellados a sus productos y servicios.

El más reciente caso fue divulgado este jueves por un ciudadano ibaguereño, quien compartió la costosa cuenta que les llegó a unos turistas por una serie de productos alimenticios que consumieron.

De acuerdo con el hombre, los hechos ocurrieron en Playa Blanca, Barú (Cartagena) y la imagen que mostró dejó ver una factura hecha a mano, sin ningún sello y sin el nombre del establecimiento.

Según se aprecia en la fotografía de la cuenta de cobro, a los turistas se les cobró 1’475.000 pesos por cinco pargos rojos grandes, $ 275.000 por un róbalo grande, $ 625.000 por cinco piñas coladas y $ 250.000 por dos caipiriñas (cocteles).

Pero allí no quedó todo, pues también se aprecia un costoso cobro por unas bebidas tradicionales. Por ejemplo, $ 120.000 por 6 cervezas, $ 150.000 por 2 limonadas de coco y $ 60.000 por 4 botellas de agua.

NO vayan a Playa Blanca. No recomienden Playa Blanca. Esto es delincuencial! Y si no paga, lo rodean y lo “convencen” de pagar. @MincomercioCo @AlcaldiaCTG @gusgomez1701 @DianaCalderonF pic.twitter.com/bIPebHjFCZ

— Juan Pablo Estrada S (@Jestrada05S) March 16, 2023